Manuel Adorni: "No me voy a sentar a que nos den clase ética los que se robaron un PBI"
El Jefe de Gabinete Manuel Adorni no explicó nada sobre su vuelo en jet privado a Punta del Este ni sobre la casa que se le atribuye en un exclusivo barrio cerrado de Exaltación de la Cruz.
Finalmente el Jefe de Gabinete Manuel Adorni brindó este miércoles una conferencia tras los escándalos que lo tuvieron en el ojo de la tormenta. El viaje de su esposa en avión presidencial a Nueva York, su viaje en familia en jet privado a Punta del Este supuestamente pagado por una productora contratada por le TV Pública que él controla y la aparición de una casa en un exclusivo barrio cerrado de Exaltación de la Cruz que no figura en su declaración jurada, son algunos de los temas que sacudieron el gabinete de Javier Milei en las últimas semanas.
Fiel a su estilo, Adorni negó las acusaciones y las atribuyó a operaciones mediáticas y políticas. "Quiero ser directo, trabajé más de 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder", sentenció el Jefe de Gabinete dejando en evidencia su voluntad de dar por cerrado un tema que, a todas luces, recién comienza.
"Estamos poniendo a disposición toda la información que precisan. No somos lo mismo de los que vinieron antes y no me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, ni los empresarios y periodistas que los ayudaron", sentenció antes de dar por cerrado el tema: "esto es todo lo que tengo para decir sobre las denuncias en curso".
Sin embargo, lejos de poder sentenciar su ya acostumbrado "fin" sobre el tema, todas las preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada versaron sobre las serias inconsistencias en sus explicaciones.
Una vez más el Jefe de Gabinete evitó dar precisiones y apeló al viejo manual de la victimización. “Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el primer día. Hay algunos ministros que, según los medios, ya llevan más de 20 renuncias y despidos. Una nueva a cada mes. Conmigo hicieron exactamente lo mismo y acá estamos", aseguró.
Consultado por la adquisición de varias propiedades cuyos ingresos no podrán explicar se limitó a señalar que "todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas", y aseguró que el plazo para presentar su nueva declaración jurada no está vencida todavía y dejó así entrever por lo tanto que en la próxima, que presentará antes de mitad de año, reflejará lo que se estima será un aumento patrimonial muy difícil de explicar.
“Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”.
Acerca de su exclusivo viaje a Punta del Este, Adorni insistió que "el viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje. No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente”.
Y, cada vez más ofuscado, se cruzó con periodistas que dejaron al desnudo las inconsistencias de sus afirmaciones: “Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”.
Ya visiblemente molesto, cortó la conferencia de prensa de manera abrupta tras lanzar un último “está todo impecable”.
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