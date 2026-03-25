Manuel Adorni: "No me voy a sentar a que nos den clase ética los que se robaron un PBI"

cruce adorni gallardo mdz

Consultado por la adquisición de varias propiedades cuyos ingresos no podrán explicar se limitó a señalar que "todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas", y aseguró que el plazo para presentar su nueva declaración jurada no está vencida todavía y dejó así entrever por lo tanto que en la próxima, que presentará antes de mitad de año, reflejará lo que se estima será un aumento patrimonial muy difícil de explicar.

“Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”.

Acerca de su exclusivo viaje a Punta del Este, Adorni insistió que "el viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje. No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente”.

Y, cada vez más ofuscado, se cruzó con periodistas que dejaron al desnudo las inconsistencias de sus afirmaciones: “Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”.

Ya visiblemente molesto, cortó la conferencia de prensa de manera abrupta tras lanzar un último “está todo impecable”.