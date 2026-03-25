Federico Sturzenegger salió a chapear en las redes un dato, pero le salió el tiro por la culata

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Estas microempresas resultaron ser las más perjudicadas por el actual modelo económico, principalmente por no contar con la espalda financiera necesaria para soportar la crisis. Entre aquellas de hasta 5 trabajadores, el 5,5% desapareció desde noviembre de 2023, lo que equivale a 20.191 lugares de trabajo menos. Así, la estadística final confirma que el 89% del total de las bajas registradas impactó de lleno en los emprendimientos más pequeños, desmintiendo categóricamente las afirmaciones del Gobierno.