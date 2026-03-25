Federico Sturzenegger salió a chapear en las redes un dato, pero le salió el tiro por la culata
El ministro Federico Sturzenegger afirmó que el cierre de empresas es un relato, pero datos oficiales de la SRT exponen la brutal caída de las pequeñas firmas.
El ministro Federico Sturzenegger intentó negar el cierre de empresas durante la gestión de Javier Milei. Sin embargo, los datos oficiales publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo demuestran lo contrario: desde el inicio del mandato libertario, la severa crisis provocó que decenas de miles bajaran sus persianas.
Las verdaderas cifras de las empresas afectadas
De acuerdo al informe elaborado por Florencia Gutiérrez del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde la asunción del Gobierno actual hasta diciembre de 2025, se dieron de baja 22.608 empleadores. Esta dura estadística marca que, en 22 de los 25 meses analizados, la cantidad de firmas registradas se redujo respecto al mes anterior. En términos porcentuales, el 4,4% de las unidades productivas del país dejaron de operar.
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A pesar de esta alarmante realidad, el funcionario libertario aseveró recientemente en su cuenta de la red social X que la reducción de empleadores es "un relato" impulsado por la oposición y que "el número de firmas pequeñas, medias y grandes es estable o crece". Curiosamente, su propio gráfico expone las caídas oficiales: las firmas "pequeñas" (de 6 a 25 trabajadores) bajaron 1,9%, las "medianas" un 1,1% y las "grandes" cayeron 1,4%.
El universo productivo que omitió Federico Sturzenegger
La mayor inconsistencia del análisis del ministro radica en una evidente trampa estadística: omitió por completo al enorme universo de unidades productivas de menos de 6 trabajadores. Este grupo no es un detalle menor para la economía nacional, ya que constituye nada menos que el 71% del total de las firmas registradas en la SRT.
Estas microempresas resultaron ser las más perjudicadas por el actual modelo económico, principalmente por no contar con la espalda financiera necesaria para soportar la crisis. Entre aquellas de hasta 5 trabajadores, el 5,5% desapareció desde noviembre de 2023, lo que equivale a 20.191 lugares de trabajo menos. Así, la estadística final confirma que el 89% del total de las bajas registradas impactó de lleno en los emprendimientos más pequeños, desmintiendo categóricamente las afirmaciones del Gobierno.
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