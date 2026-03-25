Explosión en Mariano Acosta: en 2025 el Gobierno flexibilizó las condiciones para fraccionar, acopiar y vender garrafas

explosion mariano acosta

El Decreto 446/2025 también obligaba a todos los operadores en el mercado de GLP a recibir garrafas aunque no fueran propias con el objetivo de mejorar la logística y abaratar costos. Eliminaba restricciones para importar o exportar gas envasado, echaba por tierra los precios de referencia y eliminaba por completo la potestad de la Secretaría de Energía de intervenir en la regulación del mercado.

La explosión en Mariano Acosta

El incendio dejó un saldo inicial de al menos tres trabajadores heridos que debieron ser trasladados a la Clínica Paredes con quemaduras de diversa consideración. Además, se reportó que un adolescente que transitaba por el lugar fue impactado en la cabeza por un pedazo de una de las garrafas que estallaron. Las detonaciones fueron tan violentas que los vecinos aseguran que se escuchaban hasta a 15 cuadras de distancia.

"Vibraba todo y el ruido era muy fuerte", contaron los vecinos que describieron además un escenario que podría semejarse al de "un bombardeo" debido a los fogonazos y las garrafas que volaban hasta 200 metros a la redonda.

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Al lugar acudieron rápidamente seis dotaciones de bomberos para intentar contener las intensas llamas y evitar que se propagaran a las viviendas lindantes, en un operativo sumamente riesgoso. Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, confirmó que los vecinos de la zona residencial se autoevacuaron de manera preventiva y que los heridos ya estaban recibiendo asistencia.

El galpón siniestrado se encuentra ubicado en un área sumamente sensible, rodeado de casas y con dos escuelas y dos jardines de infantes en un radio de apenas seis cuadras. Aunque todavía se investigan las causas exactas que originaron el fuego, las autoridades estiman que en el interior del predio se almacenaban cerca de 2500 garrafas, lo que explica la magnitud y violencia del desastre.

Decreto 446/2025

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