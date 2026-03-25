Explosión en Mariano Acosta: en 2025 el Gobierno flexibilizó las condiciones para fraccionar, acopiar y vender garrafas
A instancias del ministro Federico Sturzenegger, el año pasado el gobierno de Javier Milei flexibilizó controles en puntos de ventas de garrafas y deslindó los controles en empresas privadas.
Mientras varias dotaciones de bomberos siguen trabajando para controlar el voraz incendio que se desató en un depósito de garrafas ubicado en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, la decisión del gobierno de Javier Milei de desregular por completo la economía y relajar controles y regulaciones comienza a adquirir una nueva perspectiva.
Es que la feroz explosión de esta mañana que dejó varias personas heridas y obligó a la evacuación de los vecinos de toda la zona no puede no leerse en el marco de la avanzada del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en su intento por socavar la presencia del Estado en la regulación de las distintas actividades económicas.
En ese camino Sturzenegger y Milei celebraron con bombos y platillos la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se utiliza en las garrafas. Lo hizo por medio del Decreto 446/2025 publicado en el Boletín Oficial el 6 de julio de 2025 con las firmas de Milei; el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Allí, entre otras cosas, el gobierno libertario dispuso el fin de la obligatoriedad de contar con autorización previa de la Secretaría de Energía para operar como fraccionador, distribuidor y/o comercializador de garrafas. A partir de entonces bastaba con cumplir con las normas de seguridad y presentar la documentación requerida. Si en 10 días la Secretaría de Energía no objeta nada, el silencio administrativo pasaría a interpretarse como una aprobación automática.
Al mismo tiempo en que eliminaba la necesidad de contar con permisos previos para operar como fraccionador, distribuidor y/o comercializador de GLP, el Estado nacional comenzó a desentenderse de los controles los cuales estaba facultada a delegar en otros organismos públicos o incluso en empresas privadas lo que abría las puertas a una mayor heterogeneidad en los parámetros de control.
El Decreto 446/2025 también obligaba a todos los operadores en el mercado de GLP a recibir garrafas aunque no fueran propias con el objetivo de mejorar la logística y abaratar costos. Eliminaba restricciones para importar o exportar gas envasado, echaba por tierra los precios de referencia y eliminaba por completo la potestad de la Secretaría de Energía de intervenir en la regulación del mercado.
La explosión en Mariano Acosta
El incendio dejó un saldo inicial de al menos tres trabajadores heridos que debieron ser trasladados a la Clínica Paredes con quemaduras de diversa consideración. Además, se reportó que un adolescente que transitaba por el lugar fue impactado en la cabeza por un pedazo de una de las garrafas que estallaron. Las detonaciones fueron tan violentas que los vecinos aseguran que se escuchaban hasta a 15 cuadras de distancia.
"Vibraba todo y el ruido era muy fuerte", contaron los vecinos que describieron además un escenario que podría semejarse al de "un bombardeo" debido a los fogonazos y las garrafas que volaban hasta 200 metros a la redonda.
Al lugar acudieron rápidamente seis dotaciones de bomberos para intentar contener las intensas llamas y evitar que se propagaran a las viviendas lindantes, en un operativo sumamente riesgoso. Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, confirmó que los vecinos de la zona residencial se autoevacuaron de manera preventiva y que los heridos ya estaban recibiendo asistencia.
El galpón siniestrado se encuentra ubicado en un área sumamente sensible, rodeado de casas y con dos escuelas y dos jardines de infantes en un radio de apenas seis cuadras. Aunque todavía se investigan las causas exactas que originaron el fuego, las autoridades estiman que en el interior del predio se almacenaban cerca de 2500 garrafas, lo que explica la magnitud y violencia del desastre.
Decreto 446/2025
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