Javier Milei salió a respaldar a Guillermo Francos tras el papelón en Congreso: "Gigante"

Y agregó: "Concluimos la etapa de la estabilización, hoy es la hora del crecimiento económico”, aunque aclaró: “No quiere decir que las cosas estén perfectas” y que el eje "siempre es el equilibrio fiscal”.

En este contexto, Javier Milei volvió resaltar la figura de Luis Caputo al que señaló como “el mejor ministro de Economía de la historia”.

“Abrimos el cepo, porque la libertad no se negocia, la política en este Gobierno se guía por la ética. Es una herramienta monstruosa, no permite que se elija en qué ahorrar. La miserabilidad política decía que no íbamos a abrir el cepo cambiario en un año electoral, que no nos íbamos a arriesgar”, resaltó.

El presidente Javier Milei confirmó días atrás lo que todos saben aunque no está refrendado en el organigrama del gobierno de La Libertad Avanza: Santiago Caputo, el asesor sin cargo oficial y jefe del muy bien rentado ejército de trolls, es el segundo hombre más poderoso en la Casa Rosada.

Milei incluso lo colocó por encima de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al que relegó a un tercer lugar.

Milei explicó la semana pasada en una entrevista con A24 que cualquier decisión que toma primero es analizada por Francos. Una vez que tiene el visto bueno del Jefe de Gabinete, el encargado de revisar esa decisión y dar el último aval es Caputo.

"La llegada de Guillermo Francos como jefe de Gabinete fue liberadora porque se convirtió en un ministro que reparte el juego y los demás están más libres. Entonces hay un primer control político que hace Guillermo Francos, una segunda instancia de control político con Santiago Caputo, y después estoy yo, que meto el gancho”, sostuvo Milei en una indisimulado ninguneo al lugar que ocupa Francos frente a Caputo.

Frente a ello, Francos salió este lunes a marcar la cancha. "El Presidente tiene a su asesor Santiago Caputo, con el que consulta muchos temas, pero finalmente el jefe de Gabinete soy yo. Soy yo el que me hago responsable de los actos que firmo”, sentenció Francos en diálogo con Radio Splendid luego de que el mandatario libertario desdibujara su rol en el Gobierno.

Consultado entonces sobra las razones por las cuales Milei lo colocó por debajo de Caputo en la pirámide de decisiones gubernamentales, Francos intentó salvar la situación. “No creo que haya sido esa la intención del presidente. Santiago Caputo es un asesor, pero no tiene firma ejecutiva. Por ahí él (por Milei) confía en Santiago Caputo para que opine”, intentó explicar.

“A mí nunca el Presidente me ha cuestionado ninguno de los temas que le he sugerido”, señaló, y buscó luego bajar el tono a la polémica luego de que Milei lo pusiera reportando a Caputo: “No es una expresión que me moleste para nada”.