Javier Milei volvió a arremeter contra los periodistas: "Reyes del llanto mentiroso"

Y agregó: "PRINCIPIO DE REVELACIÓN: Aquellos periodistas que lloran un ataque contra la libertad de expresión son la basura más inmunda del periodismo que pretende mentir con total impunidad sin pagar costo alguno. REFLEXIÓN: No se olviden que soy economista y miro en términos de beneficios y costos. Si me pegan con mentiras a bancarse el vuelto. Mentir, calumniar e injuriar no será gratis. CIAO!".

Para acompañar el duro mensaje, citó un mensaje del tuitero liberal Ziberial, que dice: "Milei está haciendo algo inédito en Argentina (una más de tantas) que es demostrar cuando un periodista miente. No les manda la AFIP, no manda a escribir leyes fascistas contra los medios y no los persigue penalmente. Solo demuestra que mienten y les dice que son unos hijos de remil putas. Banco, obviamente".

TOMEN NOTA PERIODISTAS REYES DEL LLANTO MENTIROSO

En lugar de llorar ataque a la libertad de expresión, la cual está garantizada y la cantidad de estupideces qué dicen es una prueba de ello, lo que se les señala es que mientan.



SI NO MINTIERAN NO HABRÍA NI UN MENSAJE DE… https://t.co/PH5KPuQt4O — Javier Milei (@JMilei) April 30, 2025

El mensaje de Javier Milei a los periodistas: "No están por encima de nadie"

El presidente Javier Milei redobló este martes su postura contra la prensa. Lo hizo a través de un contundente mensaje publicado en redes sociales, donde cuestionó “el nivel de soberbia y ego desaforado” de algunos periodistas: “¿No se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad? Y si comenten un error, ¿qué les parece pedir perdón?”, expresó.

A través de un nuevo posteo en su perfil de X (ex Twitter) este martes, el Presidente se dirigió específicamente a aquellos “que lloran” cada vez que les responde a “la montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias” que pronuncian algunos comunicadores en los medios.

En un posteo titulado “Mensaje a los periodistas”, escribió: “Dado todo lo que lloran cada vez que les contesto a la montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias que a diario suelen decir (lo hacen 7x24) yo les pregunto: ¿No se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad? Y si comenten un error ¿qué les parece pedir perdón?”.

Consideró además que "es indignante que cada vez que se les señalan los errores (no se bancan el vuelto), en lugar de pedir perdón o aclarar el tema, lloran ataque a la prensa”.

“Entiendan que no están por encima de nadie y que cuando erran (mucho más de lo normal) pidan perdón”, recomendó el Presidente.

A eso, le sumó que "el nivel de soberbia y ego desaforado los hace pensar que están sobre una torre de marfil que ya no existe y que las redes sociales les muestran todo el tiempo los seres despreciables en que se han convertido”.

“Si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase: ‘la gente no odia lo suficiente a los periodistas’", reafirmó el mandatario.

Las palabras de Milei se suman a su respuesta al periodista Marcelo Bonelli, quien el fin de semana publicó una encuesta en X para que los usuarios opinaran sobre el momento en el que el Presidente llegó al Vaticano para despedir los restos del papa Francisco.

“Milei no llegó a tiempo a Roma para darle último adiós a cajón abierto al Papa Francisco como ocurrió con otros presidentes”, acusaba la publicación del comunicador mientras que las opciones eran “Actuó bien y correcto”, “Fue un papelón”, “Lo usan políticamente” y “Es culpa del periodismo”.

Al respecto, el mandatario publicó: “Siempre peleado con los hechos. Un mentiroso patológico. No importa el tema que trate, siempre miente. En definitiva, vale la reflexión twittera: la gente no odia lo suficiente a los ‘periodistas’”.

En una entrevista radial desde Roma, y en medio de la polémica, Milei explicó que “la invitación oficial” era “para la misa del velorio” que se llevó a cabo el sábado y a la cual asistió toda la comitiva argentina.

“La realidad es que nosotros tuvimos una semana muy complicada, paramos todas las actividades para hacer el viaje cuando Vaticano lo determinara y el Vaticano determinó que nosotros teníamos que estar el día sábado a la mañana, entonces verdaderamente generar este tipo de mentiras...”, argumentó el Presidente.

Además, sostuvo que hay “un conjunto de periodistas que en este momento tendrían que estar pidiendo perdón por mentirle de manera descarada y grosera a la población sobre esta situación, siendo que el pueblo argentino es un pueblo católico y estamos hablando de la despedida del que ha sido el argentino más importante la historia”.