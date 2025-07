Julia Mengolini denunció a Javier Milei por amenazas y le dieron un botón antipánico

La acción legal se debe a la viralización de un video realizado con inteligencia artificial en el que se mostraba a Mengolini en una escena sexual con su hermano. El contenido fue rápidamente replicado por perfiles asociados con el oficialismo. A partir de eso, la periodista señaló que comenzó a recibir una ola de ataques en redes sociales.

Además, el juez ordenó custodia para Mengolini, una medida que sugiere que, al menos en esta etapa, consideró que la exposición pública de la periodista y la gravedad de las amenazas ameritan reforzar su seguridad.

La denuncia, asimismo, está dirigida a los funcionarios oficialistas que compartieron el video falso de la periodista en redes, como la diputada nacional Lilia Lemoine, el realizador audiovisual de Presidencia, Santiago Oría, y el diputado provincial Agustín Romo.

Pero también contra los influencers libertarios Daniel Parisini (@GordoDan_), Pedro María Lantaron (@elpittttt), Alejandro Sarubbi Benítez (@GordoLeyes), Nazarena Aylén Colaleo (@altashanta, conocida como 'Lorem Ipsum'), Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@FranFijap), Esteban Glavinich (@TraductorTeAma) y Mariano Pérez (@marianoperez912).

No es la primera vez que Milei y Mengolini protagonizan cruces públicos. En agosto del año pasado, el presidente la tildó de “mentirosa” por cuestionar declaraciones de Fabiola Yañez, expareja de Alberto Fernández. En esa ocasión, Milei escribió en X: “Poesía pura. La declaración de la mentirosa Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores”.

En el caso puntual del video viralizado y sus repercusiones, Milei compartió una publicación de la cuenta “lorem ipsum”, conocida por su militancia oficialista, que se burlaba del llanto de Mengolini y relativizaba la gravedad del video falso. “Decime que sos parte del periodismo basura sin decirlo. Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien pero cuando le viene el vuelto lloray quiere ir a la justicia”, escribió el presidente en respuesta a la publicación.

Milei había denunciado a Mengolini por injurias

El presidente denunció por injurias a Julia Mengolini el 1 de julio, a quien acusa de hacer comentarios ofensivos sobre su vínculo con su hermana Karina y sus perros. La defensa del mandatario sostiene que hubo dolo, es decir, intención de dañar, y menciona además el principio de real malicia, ya que la periodista habría actuado con indiferencia hacia la veracidad de sus declaraciones.

Algunas de las frases citadas incluyen una intervención en el programa Duro de Domar por C5N, donde Julia Mengolini afirmó: “ Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana .No hice un juicio de valor, hice una descripción. En todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú: el tabú del incesto”.

También se incluye como prueba un tuit del 12 de agosto de 2024, donde Mengolini escribió: “Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, no que dormía con sus perros. Y que estaba 'enamorado' de su hermana, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”.