Leandro Santoro cruzó a Manuel Adorni en el debate: "Yo no me escondo atrás de nadie..."

adorni santoro debate

En otro tramo de su intervención, el candidato a legislador porteño advirtió esta noche que "hay un fin de ciclo" en la Ciudad.

"Hoy se hace más negocios que gestión y hay una competencia en la política por ver quién es más cruel. Ahí no nos van a encontrar," remarcó el postulante.

En tanto, Santoro advirtió que el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, "se quieren quedar con la Ciudad".

"Hoy la discusión es cómo frenamos esto. Le están haciendo el juego a la ultraderecha", le dijo Santoro al postulante de Principios y Valores, Alejandro Kim, durante el debate de candidatos porteños para las elecciones del 18 de mayo.

Manuel Adorni recibió varios palitos en el debate de candidatos porteños

Santoro no fue el único que apuntó contra Adorni. Luca Bonfante, representante del Frente de Izquierda y de Trabajadores en reemplazo de Vanina Biasi, se presentó a disertar con tan sólo 26 años y chicaneó al actual vocero presidencial.

"Me alegra mucho que haya venido el candidato Manuel Adorni, porque hoy es 29, hoy es su día, el día del ñoqui", señaló Bonfante, en un momento que no tardó en volverse viral.

Un rato antes, dijo ser "zurdo, lo que más odia este Gobierno", y agregó: "Soy zurdo porque me representan los valores de la solidaridad, los valores de no dejar a nadie tirado, los valores de acompañar cada pelea y no panquequear, no venderme y siempre ir al frente".

bonfante a adorni.mp4 Luca Bonfante, en el debate previo a las Elecciones Legislativas en la Ciudad.