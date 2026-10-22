Legisladora española dijo en pleno debate que Javier Milei es un "tarado que está destrozando Argentina"
La legisladora de Más Madrid apuntó duramente contra el presidente Javier Milei y pidió a los ciudadanos argentinos poner fin a su actual gobierno.
En medio de un tenso escenario político y diplomático, la portavoz del partido español Más Madrid, Manuela Bergerot, lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei durante una encendida sesión en el parlamento regional. En su discurso, cuestionó con dureza sus políticas de ajuste.
Las contundentes críticas contra Javier Milei en España
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Las controversiales declaraciones de la dirigente de izquierda —nacida en la ciudad de La Plata— se produjeron en medio del impacto por la reciente visita del mandatario a la capital europea y su encuentro formal con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Durante su exposición frente a los demás legisladores, Bergerot le reprochó a Ayuso sus reiterados encuentros y su cercanía ideológica con el titular de la Casa Rosada: "Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando Argentina que con las mujeres que enseñan a leer a nuestros hijos", disparó sin filtros.
En la misma línea, criticó severamente el impacto social de las medidas económicas aplicadas en nuestro país. "La motosierra de Milei es el modelo de los que no se exigen sacrificios y solo nos ofrecen miseria", sentenció la legisladora española, vinculando las medidas del libertario con las propuestas de la derecha local.
Para finalizar su intervención, la dirigente madrileña decidió enviarles un polémico mensaje directo a los ciudadanos argentinos respecto a la continuidad de la actual gestión: "Le mando un mensaje al pueblo argentino: no aflojen. Confiamos en ustedes. Confiamos en que van a acabar con Milei".
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