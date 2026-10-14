Maniobra en Diputados: el oficialismo reculó y restituye la Ley de Tierras para salvar el DNU 70/23
La Libertad Avanza (LLA) acordó con el PRO y la UCR un dictamen que pone en vigencia la Ley de Tierras ante el miedo de que le volteen completo el megadecreto.
Mediante una rápida jugada en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, el oficialismo decidió restablecer la vigencia plena de la Ley de Tierras, tras haberla derogado a través del DNU 70/2023, mediante el dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Al texto original se incorporó ahora un artículo que deja sin efecto la derogación y otro que reactiva la norma sancionada en 2011, mostrando a los libertarios agazapados para defender con uñas y dientes el fondo de la gestión anarcocapitalista.
La maniobra política se produce a poco más de dos meses de la media sanción del Senado y en medio de un clima social adverso a la extranjerización de las tierras rurales. Con la sesión convocada para este jueves y el riesgo de que la oposición reuniera los votos para voltear el DNU completo, La Libertad Avanza (LLA) buscó un acuerdo rápido con el PRO y la UCR para blindar al menos ese punto sensible.
No extranjerizar tierras para salvar el megadecreto de Javier Milei
El entendimiento entre el oficialismo y parte de la oposición dialoguista permitió sumar 34 firmas al dictamen de mayoría, que incorpora la restitución de la Ley de Tierras como vía intermedia para quienes defendían la norma pero no querían rechazar el mega decreto en su totalidad.
En el oficialismo admiten que, sin este giro de 180 grados, corrían el riesgo de perder la votación del jueves y ver desmoronado el decreto completo, considerado vital por el Gobierno Nacional para sostener su amplio y profundo plan de ajuste.
El terror cundió entre el oficialismo ante eventualidad de que no solo se revertiría la derogación de la Ley de Tierras sino también la de Alquileres, Góndolas, Abastecimiento, la política de cielos abiertos, la desregulación satelital y la quita de controles a las prepagas.
En paralelo, Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de rechazo junto a los misioneros de Argentina Federal, mientras que Provincias Unidas y la Coalición Cívica elaboraron su propio despacho.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario