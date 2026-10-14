Maniobra en Diputados: el oficialismo reculó y restituye la Ley de Tierras para salvar el DNU 70/23

El terror cundió entre el oficialismo ante eventualidad de que no solo se revertiría la derogación de la Ley de Tierras sino también la de Alquileres, Góndolas, Abastecimiento, la política de cielos abiertos, la desregulación satelital y la quita de controles a las prepagas.

En paralelo, Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de rechazo junto a los misioneros de Argentina Federal, mientras que Provincias Unidas y la Coalición Cívica elaboraron su propio despacho.