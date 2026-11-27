La reforma aprobada modifica el artículo 2 de la Ley 24.467 para equiparar a las entidades cooperativas con las micro, pequeñas y medianas empresas. En el recinto, Roxana Monzón, vicepresidenta de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, sostuvo que la herramienta permitirá “paliar la difícil situación económica y social que ya están atravesando”, aunque advirtió que no resuelve los problemas de fondo: “Es un pasito, pero no es lo fundamental en el sector de las pequeñas y medianas empresas y de las cooperativas. Nos hubiese gustado estar tratando hoy la emergencia PyME en el recinto, es una deuda que tenemos con el sector”.