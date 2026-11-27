"Destrucción productiva": Roxana Monzón celebró el Certificado MiPyME para cooperativas y criticó al Gobierno
Tras la media sanción para que las cooperativas accedan al Certificado MiPyME, Roxana Monzón cuestionó los datos oficiales y pidió la emergencia PyME.
Tras la media sanción en la Cámara de Diputados que habilita a las cooperativas a tramitar el Certificado MiPyME, la diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) destacó el alivio fiscal y financiero que traerá la norma para el sector, pero lanzó duras críticas contra la política económica del Gobierno nacional y reclamó el tratamiento urgente de la ley de emergencia PyME.
La reforma aprobada modifica el artículo 2 de la Ley 24.467 para equiparar a las entidades cooperativas con las micro, pequeñas y medianas empresas. En el recinto, Roxana Monzón, vicepresidenta de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, sostuvo que la herramienta permitirá “paliar la difícil situación económica y social que ya están atravesando”, aunque advirtió que no resuelve los problemas de fondo: “Es un pasito, pero no es lo fundamental en el sector de las pequeñas y medianas empresas y de las cooperativas. Nos hubiese gustado estar tratando hoy la emergencia PyME en el recinto, es una deuda que tenemos con el sector”.
Cuestionamientos a Diego Santilli y reclamo por medidas de fondo para las cooperativas
Durante su exposición, la dirigente de Unión por la Patria confrontó la narrativa oficial sobre la evolución del entramado productivo y pidió ampliar el alcance de las herramientas estatales para evitar más cierres:
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El debate por las estadísticas PyME: Monzón refutó el argumento expuesto por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Cámara alta respecto del aumento de registros PyME, señalando que esa base incluye a monotributistas, profesionales y trabajadores autónomos que tramitan el alta únicamente para acceder a beneficios fiscales o crediticios ante la recesión.
Réplica al discurso presidencial: frente al cierre de fábricas, comercios y pérdida de puestos laborales, cuestionó la idea oficial de una "destrucción creativa" y afirmó que en realidad se trata de “una destrucción productiva” que el Gobierno intenta maquillar “con adjetivos para explicar lo inexplicable”.
Reconocimiento con agenda abierta: aunque la media sanción consolidó un paso relevante al integrar a las cooperativas dentro del esquema del Certificado MiPyME, la legisladora remarcó que sin medidas estructurales de apoyo muchas unidades productivas seguirán enfrentando serios riesgos para sostener su actividad.
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