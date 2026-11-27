De acuerdo con el desarrollo del debate parlamentario y los análisis sobre el proyecto oficial, la votación en general del Presupuesto 2027 se concretó después de la medianoche, tras 15 horas de debate; y dio paso al tratamiento en particular del articulado, instancia en la que el oficialismo se mostró dispuesto a aceptar un incremento de partidas para las universidades nacionales ante los reclamos de sectores dialoguistas.