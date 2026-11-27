Diputados aprobó en general el Presupuesto 2027 en una sesión maratónica y con negociación por universidades
Tras una sesión maratónica, Diputados dio media sanción al Presupuesto 2027 y el oficialismo acepterá ampliar partidas para universidades.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Presupuesto 2027 tras una extensa sesión que se prolongó pasada la medianoche, en una jornada que representó un avance legislativo para el Poder Ejecutivo y que incluyó negociaciones con bloques aliados y dialoguistas en torno al financiamiento del sistema universitario.
De acuerdo con el desarrollo del debate parlamentario y los análisis sobre el proyecto oficial, la votación en general del Presupuesto 2027 se concretó después de la medianoche, tras 15 horas de debate; y dio paso al tratamiento en particular del articulado, instancia en la que el oficialismo se mostró dispuesto a aceptar un incremento de partidas para las universidades nacionales ante los reclamos de sectores dialoguistas.
La norma fue aprobada por 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.
El eje fiscal del Presupuesto 2027 y los puntos de debate en Diputados
Según se desprende del texto impulsado por el Ejecutivo y las posturas planteadas en el recinto, la iniciativa consolida una estrategia orientada al ahorro fiscal mediante la reducción del gasto real en diversas áreas de la administración pública, mientras la discusión artículo por artículo concentró los principales contrapuntos entre el oficialismo y la oposición:
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Acuerdo por universidades nacionales: ante la presión de diputados aliados y de la oposición dialoguista, el oficialismo contempló ampliar los fondos destinados al funcionamiento del sistema universitario público.
Áreas con contracción del gasto real: de acuerdo con el esquema presupuestario debatido, el ajuste proyectado alcanza rubros como Ciencia y Tecnología, universidades nacionales, vivienda y subsidios a la energía y al transporte.
Continuidad del trámite legislativo: tras la aprobación en general y la definición del articulado en la Cámara baja, el proyecto de Presupuesto 2027 quedó en condiciones de ser girado al Senado para su tratamiento definitivo.
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