“Estoy pidiendo una interpelación, que la Cámara vote si interpela a este canciller mediocre, el peor de la Argentina, que profundizó la ruptura con Brasil. Se lo pido al recinto para que se vote”, expresó el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, aunque su moción no cosechó la mayoría necesaria para ser aprobada.

La respuesta de Pablo Quirno y el retruco de Pichetto

Poco después y ante la repercusión mediática que tomaron las palabras de Miguel Ángel Pichetto, el propio Pablo Quirno salió a responderle al diputado nacional mediante redes sociales.

Canciller Pablo Quirno.

“Cada vez más claro quiénes defendemos los intereses de Argentina y quiénes los de otros países (en este caso Brasil)", escribió el canciller que, seguidamente, recibió la respuesta de Pichetto: “Tristísima respuesta del canciller, que ratifica la mediocridad desoladora de su gestión".

“Defender la integración de la Argentina con Brasil y el fortalecimiento del Mercosur también es defender los intereses nacionales y el intercambio comercial con nuestro principal socio", concluyó el legislador en X.