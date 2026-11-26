Pichetto pidió interpelar al canciller Pablo Quirno tras fustigarlo duramente: "Mediocre"
Para el diputado de Encuentro Federal, recientes declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores provocaron un mayor deterioro de las relaciones con Brasil.
Con durísimas palabras, Miguel Ángel Pichetto pidió este jueves que la Cámara de Diputados interpele Pablo Quirno por sus recientes declaraciones sobre el proceso electoral que consagró a Lula da Silva como presidente brasileño.
Durante su intervención en la cámara baja, el legislador de Encuentro Federal lanzó duras críticas contra el titular de la Cancillería, a quien responsabilizó por el deterioro de la relación bilateral con el principal socio comercial de la Argentina.
Según sostuvo, los dichos de Quirno profundizaron un conflicto diplomático que ya atravesaba momentos de fuerte tensión. “Clavamos el último clavo en el ataúd en el proceso de integración económica con Brasil”, afirmó al referirse a recientes declaraciones del ministro.
En ese sentido, anunció: “Voy a plantear un pedido de interpelación al señor canciller Quirno para que venga a dar explicaciones de lo que acaba de hacer, para que no asista a programas televisivos a decir tonterías”.
Pichetto cuestionó especialmente que el canciller pusiera en duda la legitimidad de la victoria electoral de Lula, como lo hizo en declaraciones televisivas, donde cuestionó la transparencia del proceso electoral brasileño, lo que para el diputado terminó de afectar un vínculo estratégico entre ambos países.
“Estoy pidiendo una interpelación, que la Cámara vote si interpela a este canciller mediocre, el peor de la Argentina, que profundizó la ruptura con Brasil. Se lo pido al recinto para que se vote”, expresó el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, aunque su moción no cosechó la mayoría necesaria para ser aprobada.
La respuesta de Pablo Quirno y el retruco de Pichetto
Poco después y ante la repercusión mediática que tomaron las palabras de Miguel Ángel Pichetto, el propio Pablo Quirno salió a responderle al diputado nacional mediante redes sociales.
“Cada vez más claro quiénes defendemos los intereses de Argentina y quiénes los de otros países (en este caso Brasil)", escribió el canciller que, seguidamente, recibió la respuesta de Pichetto: “Tristísima respuesta del canciller, que ratifica la mediocridad desoladora de su gestión".
“Defender la integración de la Argentina con Brasil y el fortalecimiento del Mercosur también es defender los intereses nacionales y el intercambio comercial con nuestro principal socio", concluyó el legislador en X.
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