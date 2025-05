Manuel Adorni aseguró que los militantes libertarios que reclamaron su pago fueron "infiltrados"

El vocero presidencial reconoció que "hijos de puta hay en todos lados y quienes se aprovechan de situaciones genuinas también", en clara referencia a uno de los jóvenes que plantearon ante las cámaras de televisión que "la gente de Milei" quería pagarle $ 20.000 en lugar de los $ 25.000 prometidos para asistir al evento en el parque al lado de la Biblioteca Nacional.

Adorni, sin embargo, se mostró poco preocupado por el impacto electoral del episodio porque "la gente sabe que todo eso es armado".

"No nos importa", subrayó el candidato de La Libertad Avanza, para quien la fuerza política libertaria es impoluta. "No sólo que no somos eso sino que lo rechazamos profundamente", adujo.

"Incluso, me voy al extremo: no sólo que lo rechazamos y lo aborrecemos, (sino que) es algo de la vieja política. Además, ¿qué sentido tendría hacerlo?", agregó de manera retórica el vocero presidencial.

Adorni llega al final de su primera campaña electoral habiendo puesto en uso sus facultades de detective en redes sociales, y abogó por sus descubrimiento: "Hay un video de ellos cambiándose, poniéndose otra remera. Estaba todo armado", sentenció sobre las imaenes que se vieron de los libertarios pagos.