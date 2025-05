Mauricio Macri frenó en seco a sus seguidores en el cierre de campaña del PRO: "Paremos esto"

Sin embargo, esto no parece haberle gustado mucho y el exmandatario no dudó en expresarlo cortándolos en seco: "Pará, pará, pará... paremos esto. ¡¡Déjenme seguir!! No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que ha pasado en el PRO y cómo estamos listos para seguir trabajando por el cambio que soñamos", indicó, con visible gesto de disgusto que supo mantener durante todo el evento.

macri frena en seco.mp4

Divertido cruce entre Caruso Lombardi y Leandro Santoro en pleno cierre de campaña

Sin lugar a dudas, Ricardo Caruso Lombardi es de una de las llamativas revelaciones en las elecciones legislativas que tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires el próximo domingo 18 de mayo. De entrenador y periodista deportivo, el mediático pasó a ser político, en una nueva faceta de vida que no lo aleja por completo de lo otro.

Lo cierto es que, en las últimas horas, el DT conocido por salvar a varios equipos en sus peores momentos realizó su cierre de campaña de cara a los comicios del siguiente fin de semana, donde representará al "Movimiento de Integración y Desarrollo" (MID), y tuvo un espontáneo encuentro -en plena vía pública- con uno de sus competidores: Leandro Santoro, de "Es Ahora Buenos Aires".

Desde las alturas, Caruso saludó a Santoro, que reaccionó con risas al encuentro mientras manejaba su automóvil en las calles de la Ciudad, al mismo tiempo que agitaba sus brazos como alentando al candidato del MID. "Santoro, ¿votás a Caruso?", gritó uno de los militantes del exentrenador, generando la risa del candidato que mejor posicionado está en las encuestas porteñas.

caruso santoro.mp4