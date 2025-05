Grave bomba de Mariano Closs sobre el Torneo Apertura: "El lunes ni mirés el partido; hay que fortalecer a..."

"Yo acabo de estar con uno de los leales de 'alguien' (al que no quiso nombrar). Es línea nacional, y me dicen: el lunes ni mirés el partido. Hay que fortalecer a (no quiso dar nombres). Esa es la directiva", se explayó Closs sin dar mayores precisiones.

mariano closs

Si bien ni el conductor ni su panelistas dieron nombres ni dijeron de qué partido estaba hablando, sí dieron a entender que se trataba de uno de los encuentros de este lunes.

Mientras que el domingo se disputa Rosario Central vs Huracán, el lunes es el turno de Argentinos Juniors vs San Lorenzo y Boca vs Independiente. Para el martes quedó River vs Platense.

En las redes sociales, el segmento no tardó en volverse viral generando preocupación de cara al desenlace del torneo local.

Tras los insultos en La Bombonera, Juan Román Riquelme tiró paredes con Chiqui Tapia en Paraguay

En medio del clima caliente que se vive en Boca, Juan Román Riquelme se mostró distendido este miércoles en Paraguay, donde participó del Torneo de Delegados con Leyendas del Fútbol Mundial, un evento organizado en el marco del 75° Congreso de la FIFA. Allí, el presidente del Xeneize compartió cancha con Claudio "Chiqui" Tapia, titular de la AFA, con quien protagonizó varias jugadas en el partido conmemorativo por el Día del Dirigente Deportivo Argentino.

Tapia, además, publicó en sus redes sociales un mensaje por la efeméride que se celebra cada 14 de mayo en homenaje al fallecimiento de José Amalfitani, histórico dirigente de Vélez: "¡Feliz Día del Dirigente Deportivo! Pasión, compromiso y trabajo en equipo. En este día, celebramos a quienes hacen posible que la pelota siga rodando. ¡Gracias por ser parte fundamental de este deporte!", escribió en su cuenta de Instagram.