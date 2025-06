Manuel Adorni, sobre la condena a Cristina Kirchner: "El Presidente dice que el que las hace, las paga"

Esas cuestiones serían los comicios del 7 de septiembre próximo en la provincia de Buenos Aires, que se realizarán con Cristina Kirchner ya inhabilitada para presentarse como candidata a diputada por la tercera sección electoral.

Manuel Adorni destacó que el eje confrontativo del Gobierno no es la ex presidenta de la Nación porque es algo "más profundo", por lo que "quien lo entendió así, entendió mal cómo son las cosas.

"A nosotros nos da lo mismo tener enfrente a Cristina (o a otros...)", aseguró Manuel Adorni.

adorni en la previa a la marcha de cfk.mp4

"Donde haya un candidato, sea Cristina o cualquier otro que sea el pasado, que sea la degradación de la Argentina, que represente corrupción o que represente un estado soviético o cubano al que nos estaban llevando, del otro lado vamos a estar nosotros con la mejor propuesta, con el mejor candidato y, en definitiva, mostrando lo que veníamos haciendo hace un año y medio, que es eso: es transformar toda la basura que nos han dejado", agregó el vocero presidencial, que en diciembre de 2025 dejará su cargo para asumir su banca en la Legislatura porteña.

El vocero también remarcó que las políticas populistas de los últimos años "aumentaron la pobreza" en el país, "arruinaron" la libertad y dejaron a la Argentina "en una situación de terapia intensiva".

cristina kirchner balcón.jpg Foto: Reuters, Cris Sille

"El kirchnerismo es el concepto, pero no consideramos que Cristina Fernández es la única dueña de esa degradación", afirmó antes de asegurar que "los que están cerrados a reconocer que este es un gobierno democrático son muchos de los que están del otro lado, acusándonos de dictadores".

Sus palabras quedarían en contraposición con las de Axel Kicillof, que acudió durante la tarde a la manifestación frente al domicilio de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Constitución y acusó al Gobierno nacional de perseguir a quienes piensan distinto.

"Tratamos de perder cada vez menos tiempo en contestarle a esos irracionales que cuando no están en el poder o cuando no compatibilizan con el poder, que suele ser el kirchnerismo o el peronismo, todo lo demás es dictadura, todo lo demás es Estado de sitio y todo lo demás son militares en la calle. No tengo mucho más para decir", sentenció.