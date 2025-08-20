Maratónica sesión en Diputados con foco en los vetos de Javier Milei EN VIVO: minuto a minuto

Live Blog Post

La indignación de los manifestantes en Congreso

Una mujer remarcó que "es una vergüenza" que Javier Milei "esté representando a todas las personas con discapacidad, con el desprecio y la forma en que habla y se dirige hacia las familias o hacia las personas directamente".

Y agregó: "No puedo creer los representantes que tenemos hoy en el país, parece que estuviéramos en un sueño... hablo en general, desde el Presidente hasta algunos diputados, como la vergüenza de ayer que dijo que los niños no tenían derecho a atenderse en el Garrahan".

"Es un nudo en el estómago. ¿Sabés qué es lo que más bronca me da? Que hay gente a la par nuestra que todavía defiende esto, eso es lo que más pena y bronca me da", señaló la mujer.