MinutoUno

EN VIVOMaratónica jornada

Maratónica sesión en Diputados con foco en los vetos de Javier Milei EN VIVO: minuto a minuto

Maratónica sesión en Diputados con foco en los vetos de Javier Milei EN VIVO: minuto a minuto
Maratónica sesión en Diputados con foco en los vetos de Javier Milei EN VIVO: minuto a minuto
MinutoUno
Política
Diputados
Javier Milei

La Cámara baja debate este miércoles una agenda cargada que incluye la reforma jubilatoria, la emergencia en discapacidad y el caso $LIBRA.

Compartí en redes:

EN VIVO

Mientras un gran número de personas se manifiesta en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles una megasesión desde las 12 del mediodía, en la que se abordaron varios de los puntos que más incomodidad generan en la Casa Rosada. Entre los temas centrales se encuentran los vetos del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria y a la declaración de emergencia en discapacidad, obteniendo esta última norma el revés para el Gobierno: la Cámara baja rechazó el veto con 172 votos afirmativos.

Sin embargo, el temario no se limita a esas discusiones. También se pondrán sobre la mesa los proyectos de los gobernadores vinculados al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y al impuesto a los combustibles líquidos (ICL), una cuestión que los mandatarios provinciales vienen reclamando para reforzar sus presupuestos. Otro de los puntos será la emergencia en Bahía Blanca, también frenada por el Poder Ejecutivo, lo que promete reavivar la disputa entre oficialismo y oposición.

diputados

La sesión incluye además la reforma del Régimen Penal Tributario, iniciativas para modificar el huso horario y un debate de alto voltaje político: la nueva conformación de la comisión investigadora por la causa $LIBRA. Este caso, que involucra sospechas de irregularidades financieras, será analizado con un esquema distinto para designar autoridades y establecer plazos de trabajo, buscando evitar bloqueos en su funcionamiento.

La convocatoria surgió a partir de un pedido encabezado por Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, acompañado por legisladores de Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica.

Maratónica sesión en Diputados: minuto a minuto

Live Blog Post

Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad

Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara baja le dijo "no" al Presidente y su "balance fiscal". Ahora, va al Senado.

diputados espert
Live Blog Post

La indignación de los manifestantes en Congreso

Una mujer remarcó que "es una vergüenza" que Javier Milei "esté representando a todas las personas con discapacidad, con el desprecio y la forma en que habla y se dirige hacia las familias o hacia las personas directamente".

Y agregó: "No puedo creer los representantes que tenemos hoy en el país, parece que estuviéramos en un sueño... hablo en general, desde el Presidente hasta algunos diputados, como la vergüenza de ayer que dijo que los niños no tenían derecho a atenderse en el Garrahan".

"Es un nudo en el estómago. ¿Sabés qué es lo que más bronca me da? Que hay gente a la par nuestra que todavía defiende esto, eso es lo que más pena y bronca me da", señaló la mujer.

marcha discapacidad
Live Blog Post

El testimonio de los ciudadanos en Congreso

Uno de los manifestantes que se congrega por estas horas en las afueras del recinto de Diputados aseguró: "Este momento del país es caótico para todos, más allá de cualquier banderío político, acá hay sentido común que aplicar. Todos tenemos que comer. La libertad en una sociedad se llama derecho".

testimonio congreso

Live Blog Post

Pasadas las 12, hubo quórum en Diputados

Con 136 legisladores presentes y 121 ausentes, la oposición logró el quórum para que se discutan los vetos de Milei, con principal foco en el que realizó a la Ley de Emergencia por Discapacidad.

quorum diputados vetos milei
Live Blog Post

Marcha "multisectorial" en las afueras del Congreso

Este miércoles, el Congreso de la Nación vuelve a ser escenario de una nueva marcha "multisectorial", en la que confluyen jubilados en su tradicional movilización semanal, junto a las dos facciones de la CTA y el gremio de estatales ATE.

El objetivo principal es reclamar a la Cámara de Diputados el rechazo definitivo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en Discapacidad. Además, familiares y personas con discapacidad también se movilizan hacia el Congreso, tras iniciar una vigilia el martes en Plaza de Mayo, exigiendo el rechazo legislativo al veto de la ley de emergencia en su área.

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar