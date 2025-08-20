Maratónica sesión en Diputados con foco en los vetos de Javier Milei EN VIVO: minuto a minuto

Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad
Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara baja le dijo "no" al Presidente y su "balance fiscal". Ahora, va al Senado.
La Cámara baja debate este miércoles una agenda cargada que incluye la reforma jubilatoria, la emergencia en discapacidad y el caso $LIBRA.
Mientras un gran número de personas se manifiesta en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles una megasesión desde las 12 del mediodía, en la que se abordaron varios de los puntos que más incomodidad generan en la Casa Rosada. Entre los temas centrales se encuentran los vetos del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria y a la declaración de emergencia en discapacidad, obteniendo esta última norma el revés para el Gobierno: la Cámara baja rechazó el veto con 172 votos afirmativos.
Sin embargo, el temario no se limita a esas discusiones. También se pondrán sobre la mesa los proyectos de los gobernadores vinculados al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y al impuesto a los combustibles líquidos (ICL), una cuestión que los mandatarios provinciales vienen reclamando para reforzar sus presupuestos. Otro de los puntos será la emergencia en Bahía Blanca, también frenada por el Poder Ejecutivo, lo que promete reavivar la disputa entre oficialismo y oposición.
La sesión incluye además la reforma del Régimen Penal Tributario, iniciativas para modificar el huso horario y un debate de alto voltaje político: la nueva conformación de la comisión investigadora por la causa $LIBRA. Este caso, que involucra sospechas de irregularidades financieras, será analizado con un esquema distinto para designar autoridades y establecer plazos de trabajo, buscando evitar bloqueos en su funcionamiento.
La convocatoria surgió a partir de un pedido encabezado por Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, acompañado por legisladores de Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica.
