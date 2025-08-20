Diputados analiza cambiar el huso horario: esto obligaría a retrasar una hora los relojes
El proyecto de ley de Julio Cobos apuesta a alinear el horario nacional con la luz solar y reducir así el consumo de energía eléctrica.
La Cámara de Diputados de la Nación avanzará este miércoles en una serie de proyectos de alto impacto político como el rechazo a varios de los vetos impuestos por el presidente Javier Milei a leyes sancionadas en el Congreso.
Sin embargo la agenda de labor parlamentaria incluye otras iniciativas que, aunque no concitan tanta atención mediática, podría tener un importante impacto en la vida de los argentinos.
Uno de estos proyectos fue presentado por el diputado mendocino Julio Cobos y tiene que ver con el huso horario en la Argentina. En él, el ex vice presidente de la Nación propone modificarlo lo que, de prosperar, implicaría que todos deberíamos retrasar una hora los relojes en todo el país.
De acuerdo con el texto presentado por Cobos el cambio tiene como objetivo alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica. Entre los considerandos de la medida se advierte que el huso horarios adoptado sería el correspondiente a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich, tal como establece el Sistema Internacional de Husos Horarios. Actualmente la hora oficial está fijada en -03 GMT.
De todas formas, el proyecto también establece que durante el verano, el Gobierno tendrá la facultad de volver al huso de -03 GMT para el período estival, para luego regresar a la nueva reglamentación.
"Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4) y esto provoca varios inconvenientes. Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto", explicó Cobos en un posteo en la red social X.
Y siguió: "Argentina se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5; sin embargo usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4".
A lo largo de las últimas décadas, el país modificó su huso horario por distintos motivos, como la implementación del horario de verano para ahorrar energía, sobre todo en períodos de crisis energética. No obstante, especialistas afirman que el huso actual genera efectos negativos en la salud y el rendimiento. Este desfasaje, aseguran, repercute en el ánimo y en la vida de cada argentino generando el denominado jet lag social.
Y advierten que este fenómeno incluye trastornos y menos horas de sueño, desconcentración y depresión, consumo de estimulantes (cigarrillos, alcohol y cafeína), mayor cantidad de accidentes de tránsito y mal desempeño en los exámenes en el caso de los jóvenes y adolescentes, entre otros factores, a causa del adelantamiento de la hora respecto a la luz solar.
En tanto las empresas energéticas aseguran que el ahorro que implica un eventual cambio horario sería marginal. Sin embargo en 2022 un equipo del CONICET presentó un informe en la Legislatura de Mendoza para proponer la adopción del huso UTC -4 en el que se sostiene que este cambio permitiría reducir el consumo de electricidad al aprovechar mejor la luz natural. Según el informe, el consumo bajaría de 104,3 kWh con UTC -3 a 59,7 kWh con UTC -4, por ejemplo, en las aulas de los colegios.
