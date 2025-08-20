Nuevo miércoles de tensión en el Congreso: jubilados, gremios y discapacidad contra veto de Javier Milei
El Congreso vuelve a ser epicentro de manifestaciones contra el Gobierno, mientras Diputados tienen una sesión clave.
Este miércoles, el Congreso de la Nación vuelve a ser escenario de una nueva marcha "multisectorial", en la que confluirán jubilados en su tradicional movilización semanal, junto a las dos facciones de la CTA y el gremio de estatales ATE.
El objetivo principal es reclamar a la Cámara de Diputados el rechazo definitivo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en Discapacidad.
Además, familiares y personas con discapacidad también se movilizarán hacia el Congreso, tras iniciar una vigilia el martes en Plaza de Mayo, exigiendo el rechazo legislativo al veto de la ley de emergencia en su área.
Los jubilados marcharán desde las 15 horas, bajo el lema de organizaciones como Jubilados en Lucha y Jubilados Insurgentes. Por su parte, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma harán lo propio desde las 12 horas, manifestándose en rechazo a los vetos de Milei y en respaldo a las leyes de "moratoria previsional, de aumento a jubilados y la emergencia en Discapacidad".
En paralelo, ATE ha convocado a una Jornada Nacional de Lucha que incluye un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional, asambleas en diversas reparticiones y la suspensión de actividades y movilizaciones en distintos puntos del país.
Diputados y una sesión clave
La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles, donde se espera que se conviertan en ley los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de las partidas de ATN y del impuesto a los combustibles. Estos proyectos, junto con los vetos a las leyes jubilatorias y de emergencia en Discapacidad, monopolizarán la agenda de la sesión impulsada por los bloques opositores.
Cabe recordar que dos personas fueron demoradas el miércoles último por efectivos de la Policía de la Ciudad durante la marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso, un antecedente que podría marcar el clima de la jornada.
