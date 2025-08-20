Nuevo miércoles de tensión en el Congreso: jubilados, gremios y discapacidad contra veto de Javier Milei

Diputados y una sesión clave

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles, donde se espera que se conviertan en ley los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de las partidas de ATN y del impuesto a los combustibles. Estos proyectos, junto con los vetos a las leyes jubilatorias y de emergencia en Discapacidad, monopolizarán la agenda de la sesión impulsada por los bloques opositores.

Cabe recordar que dos personas fueron demoradas el miércoles último por efectivos de la Policía de la Ciudad durante la marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso, un antecedente que podría marcar el clima de la jornada.