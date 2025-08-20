Guillermo Francos criticó la sesión en Diputados y defendió la política de déficit cero

Según el jefe de Gabinete, avanzar con estos proyectos sin dictamen representa un exceso de atribuciones por parte del Legislativo y un riesgo para la estabilidad económica. “Quien administra los fondos públicos es el Ejecutivo; no nos pueden obligar a emitir dinero, y tampoco vamos a aceptar hacerlo. Ese camino nos llevaría de vuelta a la etapa kirchnerista, donde todo se solucionaba con dinero imaginario y la inflación se disparaba”, afirmó.