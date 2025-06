Marcela Pagano denunció acuerdos entre el oficialismo y la oposición por la investigación del caso $LIBRA

Asimismo, señaló que en la última sesión de la Cámara baja, durante un cuarto intermedio, se reunieron referentes del oficialismo y el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez: “Tienen acuerdos, les gustan los contratos. Evidentemente hay cosas por detrás, no cuenten conmigo”.

“Estaban a punto de dirimirse las autoridades de la Comisión Investigadora y la oposición había propuesto como presidenta a Sabrina Selva y no quisieron hacerlo”, comentó, al tiempo que apuntó contra el presidente de Diputados: "¿Cuál es el interés personal de Martín Menem de que no avance la investigación? ¿Tendrá algo que ver? Yo tengo sospechas, información me llega por muchos lados, pero que no se rían de la gente”, afirmó.

Marcela Pagano está enemistada con su compañero de espacio desde desde 2024, cuando fue elegida como presidenta de la Comisión de Juicio Político y Menem bloqueó su llegada, de esta crisis devino la renuncia de Oscar Zago al bloque de La Libertad Avanza (LLA).

“Él nunca aceptó que fuese yo (la presidenta), no lo soporta por un problema de egos, a él le interesa especialmente esa comisión, le ofrecí renunciar varias veces, pero nunca aceptó mi renuncia porque no le gustan tampoco los nombres designados por los otros sectores políticos”, aseguró.

Quién es el padre de la hija de Marcela Pagano: su revelación tras el cruce con Lilia Lemoine

Tras el fuerte cruce en redes sociales con Lilia Lemoine, Marcela Pagano contó que el padre de su hija es su pareja, el empresario de medios Franco Bindi.

“Hace años que conozco a Franco. Primero fuimos amigos y después pareja. De hecho, mi hija lleva su apellido. Tenemos tan buena relación con él que tiene la gentileza de traerme, llevarme e irme a buscar, porque a veces es una dificultad trabajar y estar amamantando”, expresó la diputada libertaria en diálogo con Radio Splendid.

Esto se desprende del fuerte entredicho que mantuvieron las legisladoras en redes sociales en los últimos días, cuando Marcela Pagano desafió a Lilia Lemoine a someterse a distintos exámenes psicológicos y físicos.

“Yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley, salga o no. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. Te desafío, ¿vamos juntas? Le sumo una rinoscopia, ¿te animás?”, lanzó Pagano.

Como era de esperarse, la respuesta de la maquilladora oficial de Javier Milei no tardó en llegar: “Yo sí. Pero solo si vos nos contás quién es el papá de tu hijo... aunque vas a insistir con que fue inseminación con un donante, porque si no, perdés el fideicomiso”.