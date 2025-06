Quién es el padre de la hija de Marcela Pagano: su revelación tras el cruce con Lilia Lemoine

Esto se desprende del fuerte entredicho que mantuvieron las legisladoras en redes sociales en los últimos días, cuando Marcela Pagano desafió a Lilia Lemoine a someterse a distintos exámenes psicológicos y físicos.

“Yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley, salga o no. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. Te desafío, ¿vamos juntas? Le sumo una rinoscopia, ¿te animás?”, lanzó Pagano.

Como era de esperarse, la respuesta de la maquilladora oficial de Javier Milei no tardó en llegar: “Yo sí. Pero solo si vos nos contás quién es el papá de tu hijo... aunque vas a insistir con que fue inseminación con un donante, porque si no, perdés el fideicomiso”.

Pagano Vs Lemoine.jpg

Esto provocó la furia de la periodista, actual diputada nacional, que escribió un duro y extenso mensaje: “Lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada”.

“Por suerte no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para poder gestar un bebé, como te hicieron a vos. Ni ando mintiendo como vos diciendo que tenés óvulos inseminados de un 'hombre del poder' congelados, ni tampoco le pedí a un chico de 22 años que me embarace y desconozca la paternidad, como hiciste vos, prometiéndole a cambio un proyecto de ley para 'que se quede tranquilo' de que nadie lo obligaría a reconocer a ese eventual hijo”, reveló.

Pero no terminó ahí, Marcela Pagano fue por más y cuestionó el rol de Lemoine dentro de La Libertad Avanza (LLA): “Usás tu banca en tu beneficio propio, ridícula, y encima te creés que aportaste algo a que Milei sea presidente, cuando estuviste bien escondida en la lista y en la campaña. Sos tan patética que por celos le faltaste el respeto al presidente hablando de su intimidad”, disparó.

"En mi vida hablaría de un hombre como lo hiciste vos de él. Pero claro, a vos nadie te educó, nadie te cuidó, ni te quieren ni te dan el lugar de mujer. Hubo uno solo que sí te quiso y lo traicionaste. Y al ‘amigo’ que te ayudó, lo ensuciaste por tener cámara de TV”, añadió.

Y sentenció: "No esquives la cola a la jeringa. ¿Cuándo vamos al hospital público y nos sometemos a la pericia psicofísica y la rinoscopia, ambas?”.

Pagano Vs Lemoine 2.jpg

Quién es Franco Bindi, la pareja de Marcela Pagano

Franco Bindi es un abogado y empresario, de 38 años, que tiene vínculos con el canal Extra TV, además, de asesorar a figuras del entorno de Evo Morales y de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Durante los gobiernos de Cristina Kirchner, tuvo un paso por la administración pública, con cargos en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y el Ministerio de Seguridad. En 2022, Bindi se convirtió en el principal accionista de Mariv Media Partners, la firma que controla Canal 4 Extra, Radio Extra (FM 107.5), el portal negocios.com.ar. y el histórico diario El Popular de Olavarría.

Franco Bindi

Además, es amigo personal Evo Morales y fue quien le dio hospedaje en su casa de Martínez cuando durante casi un año cuando el expresidente de Bolivia debió salir de su país porque corría en riesgo su vida, acción que gestionaron Alberto Fernández y el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El abogado también asesoró a PDVSA en Argentina, en un contexto de creciente presencia venezolana en negocios energéticos locales.