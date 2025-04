Mauricio Macri desmintió a Javier Milei sobre un acuerdo en Provincia: "Le dicen algo que no está sucediendo"

"La vuelta del kirchnerismo no va a pasar. En la provincia de Buenos Aires vamos juntos. ¿Usted no vio la última foto de mi hermana, Ritondo, Santilli, Lule (Menem), (Sebastián) Pareja? ¿Eso no muestra que tenemos una voluntad de ir a ganar la Provincia todos juntos? ¿Usted cree que la gente se sienta en esa foto de manera inocua? Estamos para ir y ganarles a los kukas en la provincia de Buenos Aires. Nuestra intención es ganarles y sacarles el bastión kirchnerista por antonomasia", afirmó el libertario en una entrevista radial.