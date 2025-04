Javier Milei acusó a Mauricio Macri de "traiciones por la espalda" en la Ciudad

Y añadió: "¿A usted le parece que por eso nosotros podemos avalar una suba de impuestos (en la Ciudad)? ¿O que nosotros proponemos una agenda de reformas parecidas a las que estamos haciendo en Nación y las voltean? No hay voluntad de cambio en la Ciudad".

"En el acuerdo que proponían ellos, ponían cuatro legisladores y nosotros uno. Si a ustedes le hacen esa propuesta parece una cargada, porque hoy La Libertad Avanza es mucho más poderosa que el PRO. ¿Si vamos divididos es por culpa mía o por culpa del que desdobló? Si yo dije: 'vamos todos juntos o nada', y usted desdobla, está diciendo 'yo quiero cuidar mis negocios en la Ciudad'", expresó Milei.

Javier Milei anunció un acuerdo electoral con el PRO en la provincia de Buenos Aires

Tras arremeter contra Mauricio y Jorge Macri por el desacuerdo en la Ciudad, el mandatario dijo que hay reuniones frutíferas con dirigentes amarillos de cara a la elección bonaerense.

"La vuelta del kirchnerismo no va a pasar. En la provincia de Buenos Aires vamos juntos. ¿Usted no vio la última foto de mi hermana, Ritondo, Santilli, Lule (Menem), (Sebastián) Pareja? ¿Eso no muestra que tenemos una voluntad de ir a ganar la Provincia todos juntos? ¿Usted cree que la gente se sienta en esa foto de manera inocua? Estamos para ir y ganarles a los kukas en la provincia de Buenos Aires. Nuestra intención es ganarles y sacarles el bastión kirchnerista por antonomasia", afirmó.

Además de Diego Santilli y Cristian Ritondo, más conocido como "Aloe Vera" por tener muchas propiedades, en las últimas horas se sumó a los encuentros con La Libertad Avanza (LLA), el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Por su parte, el presidente del partido libertario en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, aclaró que las charlas son para un acuerdo electoral "dirigente por dirigente" y que no se trata de una negociación global con el PRO.