Mauricio Macri dio una entrevista con clonazepam en sangre: "Te deja medio así..."

Mientras el expresidente ponía toda su fuerza de voluntad en mantenerse sentado, erguido y enfocado en la conversación surgieron las risas cómplices, casi por educación, de los periodistas.

mauricio macri ansiolitico.mp4 Mauricio Macri confesó que dio una entrevista bajo los efectos de un ansiolítico

"Así que no se abusen de mí", lanzó además un sonriente Mauricio Macri antes de aclarar que "no es tan grave como para no venir, pero siento que estoy en 'slow'...", a lo que sus interlocutores completaron con un "motion!".

Uno de los efectos secundarios del ansiolítico que Juliana Awada le dio a Mauricio Macri es la somnolencia, pero el presidente del PRO la llevó bastante bien: le podrían haber dado mareos, pérdida del equilibrio, problemas con la coordinación, dificultad para pensar o recordar, un aumento de la salivación, dolor muscular o articular, o la necesidad recurrente de usar el baño.

A pesar del Neuryl Mauricio Macri logró dar definiciones en su entrevista para Infobae como que el entorno de Javier Milei, y en especial su hermana, Karina, "le hizo mucho daño" e impidió acuerdos con el PRO en la Ciudad.

La "perlita" de la entrevista, probablemente cortesía de la calma farmacológica, fue que el expresidente protestó que "no le podés cobrar peaje a los soretes que pasan por la cloaca", en referencia a la suspensión de la obra pública a nivel nacional desde el inicio del mandato de Javier Milei.

Una vez más, el otrora mandatario reconoció que se sentía afín a Javier Milei ("yo le vi en los ojitos la misma locura mía de cambiar el país, pero después apareció el entorno a cuidar la suya", dijo), pero hoy no es posible trabar un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza.

En cambio sus expartidarios Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta "fracasaron porque priorizaron su ego antes que el proyecto", y así, "tenían la elección ganada y perdieron porque transmitieron desesperación por el poder".