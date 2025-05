Mauricio Macri volvió a apuntar contra Javier Milei tras la caída de Ficha Limpia: "No entiendo qué pasa por su cabeza"

“Yo nunca me he sentido opositor a este gobierno porque las ideas eran mis ideas económicas. El bloque hizo lo que nunca en la política argentina se ha hecho, no siendo gobierno, por un gobierno. El PRO puso el hombro en todo”, destacó el líder del PRO, en declaraciones a radio Mitre.

Sin embargo, Macri - que estaba acompañado por la candidata porteña e ideadora del proyecto de Ficha Limpia, Silvia Lospennato - aseguró que el Presidente mintió sobre lo ocurrido en el recinto y apuntó contra su entorno: “A mí lo que me preocupa es que nadie lo cuida al Presidente, porque él no tiene acceso a toda esa información por el modo de manejarse. Yo lo veo, él no está en el día a día ni de la gestión ni del partido político".

Para el expresidente, este nuevo episodio de confrontación entre LLA y el PRO aleja las posibilidades de concretar un acuerdo electoral para competir juntos en las elecciones legislativas de provincia de Buenos Aires, al que además describió como "solo un intento" por el momento ya que "no se logró avanzar en absolutamente nada".

Advertencia de Silvia Lospennato por la caída de Ficha Limpia: "La verdad saldrá a la luz"

Los dos senadores misioneros sorprendieron a sus pares al votar en contra de la media sanción de Ficha Limpia, que necesitaba 37 votos en el Senado y cosechó 36. Habían anticipado su voto a favor, pero cambiaron a último momento. Se trata de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, quienes en diversas iniciativas habían acompañado antes al Gobierno.

Lospennato también sugirió que Milei compró el giro de los senadores con fondos para Misiones. "En Senadores había que cuidar la sanción de Diputados. Entonces, los dos que dieron vuelta su voto, son dos aliados del Gobierno. Los misioneros votaron todo con el Gobierno. ¿Qué pasó?, ¿el Gobierno no se enteró que estos dos aliados lo iban a traicionar? Si se enteró y no retiró la ley y no cuidó el trabajo de miles de argentinos, de años de los que queremos Ficha Limpia, es una enorme irresponsabilidad. Y si efectivamente estos senadores lo traicionaron, nos vamos a enterar. Yo dije que la verdad iba a salir a luz y la verdad es que lo que está saliendo a la luz, todavía me decepciona más", sostuvo Lospennato en una entrevista con Marcelo Bonelli en la que estuvo presente Mauricio Macri.

En las últimas horas, la candidata había dicho: "Se le escapan dos aliados que le han votado todo al gobierno y justo los traicionan el día que tenían que votar una ley que llevaba su nombre", señaló la diputada, que remarcó que los libertarios no hicieron nada para evitar la derrota como pedir un cuarto intermedio.

"Yo no voy a acusar sin pruebas porque no todos somos iguales en la política. Tengo la certeza de que la verdad siempre sale a la luz y el precio de los apoyos parlamentarios se publica en el Boletín Oficial", denunció. "¿Cómo puede ser que senadores de una provincia que ha sido tan beneficiada por el gobierno nacional, que les votaron hasta los jueces de la Corte, osaron rebelarse y hacerlo a traición sin avisar?", se preguntó Lospennato.