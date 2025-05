Advertencia de Silvia Lospennato por la caída de Ficha Limpia: "La verdad saldrá a la luz"

Lospennato también sugirió que Milei compró el giro de los senadores con fondos para Misiones. "En Senadores había que cuidar la sanción de Diputados. Entonces, los dos que dieron vuelta su voto, son dos aliados del Gobierno. Los misioneros votaron todo con el Gobierno. ¿Qué pasó?, ¿el Gobierno no se enteró que estos dos aliados lo iban a traicionar? Si se enteró y no retiró la ley y no cuidó el trabajo de miles de argentinos, de años de los que queremos Ficha Limpia, es una enorme irresponsabilidad. Y si efectivamente estos senadores lo traicionaron, nos vamos a enterar. Yo dije que la verdad iba a salir a luz y la verdad es que lo que está saliendo a la luz, todavía me decepciona más", sostuvo Lospennato en una entrevista con Marcelo Bonelli en la que estuvo presente Mauricio Macri.