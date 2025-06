Máximo Kirchner, tras la masiva marcha por Cristina: "Gracias en nombre de Néstor"

maximo kirchner marcha

Es que una verdadera multitud participó de la marcha de apoyo a Cristina de este miércoles 18 de junio de 2025 en la Plaza de Mayo.

"A Néstor le encantaba la movilización popular. Mucho afecto, mucho amor, pero eso es singular. Lo mejor es ver que el pueblo, cuando se mueve, puede. Eso me llena como argentino, y después como militante y argentino", dijo Máximo en diálogo con C5N luego de la movilización.

El diputado celebró que "hubo muchísima gente, y no hubo ni un solo incidente", y destacó: "La conciencia, incluso cuando pusieron la palabra de Cristina había silencio. Y las ganas de escuchar, marcan que tenemos la oportunidad de evitar que nos saqueen el país en nuestras propias narices".

"Este es un Gobierno que busca imponer miedo", lamentó el hijo de la exmandataria, al tiempo que cuestionó "el sistema democrático está dañado por esta condena" a su madre.

En este marco, Máximo consideró que "el desafío que tenemos por delante es que cuando nos movilizamos en conjunto y podemos coordinar, es que podemos defender los intereses de la Argentina". Lamentó que todo cambió en la Argentina "desde la irrupción de Macri en la política", por lo que denunció que la Justicia se maneja como "la mafia".

"Están transformando la Argentina en un casino", afirmó el dirigente tras cuestionar las políticas del Gobierno de Javier Milei y apuntar contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Sobre el futuro de Cristina, su hijo sostuvo que "es difícil de predecir, y más con las restricciones que le pusieron", por lo que expresó: "Estamos lejos de un streaming. el rol de ella en el peronismo, habrá que tener en cuenta cómo es el sistema de visitas".

De cara a las elecciones y sobre una posible candidatura, no lo confirmó aunque tampoco lo descartó. "No hay apellidos milagrosos en la política, pero tiene que haber hombres y mujeres comprometidas", sostuvo e insistió: "Donde me toque, voy a estar. Algunos lo dicen y después están pataleando".