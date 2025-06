Máximo Kirchner rompió el silencio en C5N tras el fallo contra Cristina Kirchner: "Ella está muy firme"

Live Blog Post

Máximo sobre Espert

"Hay dos dimensiones, que es la política y la personal. La personal tenemos que estar preparados para sobrellevarla. Hay una forma corrosiva, que no trajo una mejor calidad de vida para la gente, y después tenés episodios como este. El problema que tuvo es que no estaba en la TV, donde es festejado. No todo vale. Creo que lo que hay que tener en claro es esto. La regla en el oficialismo, o que instaló Macri, es la agresión permanente".

“Si no insulta, no tiene nada para ofrecer. No tiene valor. Es un personaje al que uno le podría decir muchas cosas".

maximo espert

Seguí leyendo esta nota.