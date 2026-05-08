Operaron con éxito a Máximo Kirchner y evoluciona favorablemente: qué dice el parte médico

En ese posteo el otrora líder del peronismo bonaerense aseguró que uno de los cirujanos que lo atendió se comprometió a darle el alta médica a tiempo para mirar en su casa el próximo partido de Racing, que es el domingo que viene contra Estudiantes de La Plata.

Qué es el "cistoadenoma parotídeo bilateral"

Técnicamente se trata de un tipo de tumor benigno poco frecuente que se desarrolla en las glándulas parótidas (salivales), ubicadas a ambos lados de la cara, justo por delante de las orejas.

Se hace sentir por síntomas como bultos o inflamación cerca de la mandíbula o las orejas; sensación de presión en la zona de la cara; molestias leves al masticar; y asimetría facial.

Como su nombre lo indica, al ser "bilateral" surge en ambos lados de la cara, y el tratamiento más habitual es quirúrgico: se extrae el tumor intentando preservar el nervio facial, que atraviesa la glándula en cuestión.

Máximo Kirchner no quiso la visita de Cristina

"Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. ¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia", sentenció el diputado de Unión por la Patria.

"Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso", convino.