Nuevo parte médico de Máximo Kirchner: le dieron el alta y le harán controles ambulatorios

Máximo Kirchner fue operado con éxito este viernes en la sede del Hospital Italiano de La Plata, donde el equipo médico ya emitió el primer parte sobre su evolución de salud.

"En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral", informó el Dr. Roberto D. Martínez, director general del Hospital Italiano de La Plata.

En el comunicado oficial consta además que el hijo de Cristina Kirchner "se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución", y que permanecerá internado en ese centro médico "para controles y seguimiento".

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Máximo Kirchner, actualmente de licencia médica como diputado nacional por Unión por la Patria, confirmó la operación esta semana a través de sus redes sociales, donde además contó era una cirugía que venía postergando desde hacía tiempo "por distintas razones".

En ese posteo el otrora líder del peronismo bonaerense aseguró que uno de los cirujanos que lo atendió se comprometió a darle el alta médica a tiempo para mirar en su casa el próximo partido de Racing, que es el domingo que viene contra Estudiantes de La Plata.

Qué es el "cistoadenoma parotídeo bilateral"

Técnicamente se trata de un tipo de tumor benigno poco frecuente que se desarrolla en las glándulas parótidas (salivales), ubicadas a ambos lados de la cara, justo por delante de las orejas.

Se hace sentir por síntomas como bultos o inflamación cerca de la mandíbula o las orejas; sensación de presión en la zona de la cara; molestias leves al masticar; y asimetría facial.

Como su nombre lo indica, al ser "bilateral" surge en ambos lados de la cara, y el tratamiento más habitual es quirúrgico: se extrae el tumor intentando preservar el nervio facial, que atraviesa la glándula en cuestión.

Máximo Kirchner no quiso la visita de Cristina

"Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. ¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia", sentenció el diputado de Unión por la Patria.

"Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso", convino.