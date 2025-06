Máximo Kirchner le respondió a José Luis Espert: "Si no insulta, no tiene nada para ofrecer"

Y agregó: "El problema que tuvo es que no estaba en la TV, donde es festejado. No todo vale. Creo que lo que hay que tener en claro es esto. La regla en el oficialismo, o que instaló Macri, es la agresión permanente".

"Si no insulta, no tiene nada para ofrecer", afirmó el diputado nacional, acerca del incidente protagonizado por el economista libertario.

maximo espert

José Luis Espert insultó a Florencia Kirchner en un congreso y fue echado entre abucheos

Un nuevo escándalo protagonizado por José Luis Espert se viralizó este miércoles tras la filtración de un video grabado en el marco de un congreso, donde el economista y diputado libertario insultó gravemente a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hija, Florencia. La reacción del público fue inmediata: desaprobación generalizada, pedido de retiro y un fuerte aplauso colectivo que selló su salida forzada del evento.

En el fragmento difundido en redes sociales se puede ver a Espert relatando, en tono burlón, un supuesto diálogo con la hija de la exmandataria. "¿Y? ¿Cómo no vas a estar amargada si sos la hija de una gran puta? Hija de una gran puta", se lo escucha decir sin filtro, mientras parte del auditorio comienza a manifestar su desaprobación de manera clara.

Lejos de retractarse o bajar el tono, Espert lanzó una respuesta provocadora al notar el rechazo de los presentes: “¿No gustó eso?”, expresó con ironía, redoblando la apuesta. Sin embargo, esta actitud socarrona no hizo más que encender los ánimos en el auditorio. La reacción no se hizo esperar.

En cuestión de segundos, muchos asistentes comenzaron a pedirle de forma espontánea que se retire del congreso. El pedido creció rápidamente en volumen y fue acompañado por una ola de aplausos que dejó en claro el descontento generalizado con la presencia y las declaraciones del legislador. Sin margen para sostener su intervención y visiblemente superado por la situación, Espert tuvo que abandonar el lugar.

espert

La UCA repudió a José Luis Espert: "Llamamos a la reflexión"

A través de un comunicado, la Universidad Católica Argentina aclaro no ser organizador del evento al que invitaron al diputado libertario José Luis Espert, aunque no dejaron de repudiar el incidente.

"Si bien no somos organizadores del mencionado congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina repudia las expresiones agraviantes realizadas por el diputado nacional José Luis Espert quien expuso en el panel legislativo con pluralidad de participantes", indicaron en el documento.

En este marco, la UCA llamó "a la reflexión de todos", y citó al arzobispo de Buenos Aires monseñor Jorge Ignacio García Cuerva en el Tedeum del 25 de mayo en la catedral de Buenos Aires. "Venimos a pedirle a Dios que nuestra Argentina se cure y viva. Experimentamos que se está muriendo la fraternidad, se está muriendo la tolerancia, se está muriendo el respeto; y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro, se mueren las esperanzas de forjar una Argentina unida, una Patria de hermanos", completaron.

El comunicado llegó la firma de Ignacio Tomé, director de Relaciones Institucionales Pontificia Universidad Católica Argentina.