Oscar Zago, tras el asado en la Quinta de Olivos: "No me siento un héroe"

Zago también aseguró: "No me siento ningún héroe. La verdad es que no nos sentimos ningunos héroes". Pero Javier Milei opinó lo contrario y así lo afirmó sentado a la cabecera de una larga mesa de diputados oficialistas y afines que le aprobaron la semana pasada su veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

"El encuentro ya venía gestándose hace mucho tiempo. Es más, yo me fui de La Libertad Avanza por el hecho que no podíamos lograr un encuentro con el PRO y con distintos diputados que se venían sumando", señaló.

Ya en declaraciones a C5N a la salida del asado en la Quinta de Olivos Zago había asegurado que "no hay nada que festejar", y este miércoles insistió en que la invitación había sido "para todos" los diputados más allá de su voto en el recinto por el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

"No era que se hizo solamente este encuentro por el tema de los jubilados, el veto ni nada que se les parezca", aseguró a Rock&Pop.

"El Presidente solamente agradeció, no el tema el veto, agradeció el acompañamiento general y permanente con la Ley Bases", agregó al dar detalles sobre el discurso de Javier Milei.

El Presidente se refirió de nuevo a "tratar de tener el máximo equilibrio fiscal que se pueda obtener, bajar la inflación y acompañamientos que distintos bloques estamos haciendo", dijo Zago.