Patricia Bullrich intenta bajarle el precio a la marcha en apoyo a Cristina Kirchner: "48 mil personas"

Bullrich contó además que de la custodia a la ex mandataria participan "cerca de 80 o 90 personas, aunque es un poco menos. No tengo el número exacto".

La ministra señaló además que todavía no hubo conversaciones con la justicia para revisar el dispositivo de seguridad en la casa donde Cristina comenzó a cumplir con su condena bajo el beneficio del arresto domiciliario, aunque reconoció que “nos gustaría poder determinarlo” en función de los distintos domicilios que posee la exmandataria en el país.

Respecto a la situación judicial de Cristina, Bullrich confirmó que el Servicio Penitenciario Federal está realizando estudios técnicos para implementar la tobillera electrónica en su domicilio. “Es exactamente igual a cualquier persona que tiene una condena. No hay una discriminación. Es una manda judicial”, afirmó y explicó además que se analizan factores como la conectividad 4G o Wi-Fi para asegurar el monitoreo continuo del dispositivo.

La ministra también salió al cruce de las críticas sobre los operativos de seguridad durante la marcha, particularmente por los controles a micros de militantes. “Paramos los micros porque muchos no estaban habilitados o no eran adecuados para circular. No fue contra la gente, fue para garantizar seguridad”, sostuvo. Y desmintió versiones que indicaban que se les preguntaba a los pasajeros si eran peronistas: “Eso es falso. Si hubiera pasado, ya habría una grabación”.