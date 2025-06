Un comando unificado entre Nación y Ciudad monitorea la marcha en favor de Cristina Kirchner

Durante la mañana, las fuerzas comenzaron a posicionarse en puntos clave, como las avenidas Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y se avanzó con el vallado habitual que limita el ingreso a la Casa Rosada. Aunque en un primer momento no se interrumpió el tránsito, desde el mediodía los principales accesos a esa zona quedaron completamente cerradas, al igual que las bocas de subte de la zona.

El tercer anillo, que abarca las calles aledañas a la plaza, está bajo responsabilidad del gobierno porteño. La Policía de la Ciudad se encarga también de vigilar el domicilio de la exvicepresidenta, ubicado en el barrio porteño de Constitución, desde donde varias columnas de militantes iniciaban su marcha hacia el centro.

La coordinación general del operativo se realiza desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y declaraciones, la titular de la cartera insistió en que el objetivo "es molestar lo menos posible a la gente" y aseguró que se garantizará el derecho a manifestarse “sin violencia y ocupando el menor espacio público posible”.

“Ellos creen que pueden estar diez días en la calle y que con eso van a volver al poder. No es así. Vamos a tratar de hacer que la gente tenga un día normal”, manifestó Bullrich.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró "legítima" la protesta, aunque dejó claro que se aplicará el protocolo: "La calle no es del kirchnerismo ni del Gobierno, es de la gente. Las fuerzas federales están trabajando para que la vía pública y los edificios bajo jurisdicción nacional no pierdan el orden que deben tener por una marcha de tinte político”, algo que finalmente no ocurrió por la gran concurrencia de gente.