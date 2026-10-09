En medio de la feroz interna libertaria, Javier Milei se reunió durante más de dos horas con Patricia Bullrich

Tras el posteo de Bullrich, Milei le devolvió la gentileza al replicar el mensaje en redes y agregó "MAGA! VLLC!".

Mientras Bullrich apuesta a seguir dando forma a su propio juego y en algunos sectores del denominado círculo rojo se ilusionan con la idea de un "mileismo sin Milei", en la Casa Rosada evitar levantarle el precio a la senadora que semana a semana sigue renovando su repertorio de críticas y videoclips que también utiliza para levantar su perfil y marcar sus diferencias con Milei.

De hecho Bullrich asegura que en 2027 "debe continuar el modelo" y se cuida muy bien de decir que el que debe continuar es Milei. Advierte de esta manera que "el modelo" es prescindente de los nombres propios.

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