En medio de la feroz interna libertaria, Javier Milei se reunió durante más de dos horas con Patricia Bullrich
Patricia Bullrich hace su propio juego, busca despegarse de los "errores no forzados" de Javier Milei y abona la hipótesis de un mileismo sin Milei en 2027.
El presidente Javier Milei y la titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, buscaron acercar posiciones este viernes en medio de la profunda interna que divide desde hace meses a las huestes libertarias. Para ello el mandatario invitó a la integrante más díscola del Gobierno a la Quinta de Olivos donde se reunieron durante más de dos horas y media.
Tras el encuentro, Bullrich publicó una foto en sus redes sociales. Junto a una foto en la que se los puede ver a los posando frente a un mural del Presidente, Bullrich publicó: "Conversación profunda con el presidente Javier Milei Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad. TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan)".
Con ese "todo lo que vengo planteando", la senadora dejó en claro que la discusión giró en torno a los constantes desmarques que viene ensayando frente a lo que ella entiende son errores no forzados del gobierno libertario como, por ejemplo, la inclusión en el Presupuesto 2027 de un nuevo y brutal ajuste al sector de la Discapacidad y el intento por eliminar el Nomenclador Nacional en Discapacidad.
Por caso, en la última semana, nada más, Bullrich señaló que no acompañaría el pliego de la fiscal Susana Pernas para que pase al frente de los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, por el accionar de la funcionaria judicial el caso del policía de la Ciudad, Luis Chocobar.
También había reclamado en el marco de su presentación en el Coloquio de IDEA que la reactivación económica debía sentirse más en el bolsillo de la ciudadanía. “Si nos comparamos con nosotros mismos, falta darle velocidad para que los cambios lleguen a todas las casas, para que la gente sienta que los cambios no son estructurales solamente sino que llegan a cada familia”. En la Casa Rosada esto se leyó como un nuevo tiro por elevación al plan económico de Milei y de Luis Caputo.
Tras el posteo de Bullrich, Milei le devolvió la gentileza al replicar el mensaje en redes y agregó "MAGA! VLLC!".
Mientras Bullrich apuesta a seguir dando forma a su propio juego y en algunos sectores del denominado círculo rojo se ilusionan con la idea de un "mileismo sin Milei", en la Casa Rosada evitar levantarle el precio a la senadora que semana a semana sigue renovando su repertorio de críticas y videoclips que también utiliza para levantar su perfil y marcar sus diferencias con Milei.
De hecho Bullrich asegura que en 2027 "debe continuar el modelo" y se cuida muy bien de decir que el que debe continuar es Milei. Advierte de esta manera que "el modelo" es prescindente de los nombres propios.
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