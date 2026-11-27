La tajante reacción de Trueno tras el reciente video de Patricia Bullrich con una de sus canciones
La senadora utilizó un fragmento de "Dance Crip", que revive un clásico de los Illya Kuryaki, y la devolución de Trueno no se hizo esperar.
Un breve intercambio en la red social X cruzó este viernes al rapero Trueno y a Patricia Bullrich, luego de que la dirigente difundiera un video acompañado por un fragmento de la canción "Dance Crip", uno de los mayores éxitos del músico argentino.
En su publicación, Bullrich compartió un clip en el que se la ve colocándose unos lentes oscuros de frente a la cámara, junto con la frase: "Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar. #10/11". El mensaje hace alusión directa a una de las estrofas de "Dance Crip" y rápidamente superó el millón de visualizaciones en la plataforma.
Horas más tarde, la respuesta del artista llegó desde su cuenta oficial (@TruenoOficiaI). Lejos de publicar un descargo extenso, Mateo Palacios Corazzina citó o respondió directamente al tuit con un emoji de náuseas, dejando en claro su rechazo a la utilización de su música en ese contexto.
La reacción del intérprete de "FUCK EL POLICE" —otro de sus temas conocidos por su postura crítica hacia las fuerzas de seguridad— acumuló decenas de miles de visualizaciones en pocos minutos y generó una ola de comentarios entre usuarios y seguidores en la red social.
Por supuesto, es una nueva demostración de Trueno de su rechazo al actual Gobierno y sus políticas de ajuste y represión.
Por qué Patricia Bullrich compartió un video con la canción de Trueno
La publicación de Patricia Bullrich en la red social X que desató una contundente reacción del rapero Trueno tuvo su origen en un mensaje previo del periodista Alejandro Fantino. Luego de que Fantino le pidiera públicamente que "moviera el culo", Bullrich decidió responderle con un video en clave irónica y estética de redes sociales.
Todo esto ocurre mientras cada vez suenan más fuerte los rumores de una posible candidatura a presidencia de la senadora, aunque, si se eliminan efectivamente las PASO, su postulación debería ocurrir fuera de La Libertad Avanza -fuerza política que ocupa actualmente-, dado que su candidato a reelección es Javier Milei.
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