Por qué Patricia Bullrich compartió un video con la canción de Trueno

La publicación de Patricia Bullrich en la red social X que desató una contundente reacción del rapero Trueno tuvo su origen en un mensaje previo del periodista Alejandro Fantino. Luego de que Fantino le pidiera públicamente que "moviera el culo", Bullrich decidió responderle con un video en clave irónica y estética de redes sociales.

Todo esto ocurre mientras cada vez suenan más fuerte los rumores de una posible candidatura a presidencia de la senadora, aunque, si se eliminan efectivamente las PASO, su postulación debería ocurrir fuera de La Libertad Avanza -fuerza política que ocupa actualmente-, dado que su candidato a reelección es Javier Milei.