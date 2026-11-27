“Así como se llegó a las grandes empresas con el RIGI y se va a llegar a las grandes con el SuperRIGI, también tenemos que dirigirnos a las que más les cuesta porque tienen una mochila muy grande todavía de impuestos”, señaló Bullrich.

“Quizás acá se pensó: esto es muy vertical y Patricia no es vertical. Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, insistió en la misma línea.

Y recordó que Milei la definió como su “socia” a pesar del cada vez ensordecedor ruido interno. “Son dos electorados que se juntaron para conseguir un objetivo. Y esos electorados tienen que estar juntos, potenciarse”, sostuvo.

Bullrich también insistió en que el programa económico debe conservar el superávit fiscal y la lucha contra la inflación, pero pidió avanzar con alivios para las empresas de menor tamaño. “Hay que ir bajándole un poco la cantidad de piedras en la mochila que, por ejemplo, tienen las pymes o tienen los comercios o tiene la industria”, expresó.

Según explicó, las pequeñas empresas concentran alrededor del 85% del empleo en la Argentina, frente al 15% que atribuyó a las grandes inversiones. Por eso, dijo que lleva propuestas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al Presidente, además de discutirlas en la mesa política del Gobierno.