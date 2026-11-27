Sin nombrar a Javier Milei, Patricia Bullrich insiste con que lo que tiene que reelegir "es el proyecto"
Patricia Bullrich no se baja, se resiste a alinearse detrás del anhelo reeleccionista de Javier Milei y deja en claro el nombre del candidato sigue abierto.
La interna en La Libertad Avanza (LLA) no cede y Patricia Bullrich desafía abiertamente el anhelo reeleccionista del presidente Javier Milei, cada vez más rezagado en todos los sondeos de intención de voto. En ese sentido la titular de la bancada libertaria en el Senado insistió este viernes, sin hacer alusión a Milei, en que lo que tiene que reelegir el próximo año "es el proyecto".
En diálogo con Radio MItre, Bullrich volvió a evitar referirse abiertamente a la reelección de Milei, reivindicó su autonomía dentro del espacio libertario, rechazó sin embargo las versiones sobre una eventual disputa por candidaturas y aseguró que no le gusta el verticalismo.
“Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”, sostuvo tajante y sin ambages cuando le preguntaron si acompañaría a Milei en una nueva postulación presidencial o si buscaría competir por su cuenta.
Sin embargo, ante la insistencia del periodista Eduardo Feinman sobre por qué hablaba del proyecto y no directamente del mandatario, Bullrich respondió: “Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones. Yo las cosas que digo las digo, las que no digo no las digo”.
Bullrich explicó además que su prioridad está puesta en sostener los fundamentos del programa económico y ampliar su alcance hacia los sectores que todavía enfrentan dificultades, precisamente este último punto el corazón de las insalvables diferencias que mantiene con el núcleo duro del Gobierno. En ese sentido, destacó la necesidad de llevar alivio a las pequeñas empresas, los comercios y potenciar el consumo, y planteó que el Gobierno debe avanzar con medidas que reduzcan la carga impositiva.
“Así como se llegó a las grandes empresas con el RIGI y se va a llegar a las grandes con el SuperRIGI, también tenemos que dirigirnos a las que más les cuesta porque tienen una mochila muy grande todavía de impuestos”, señaló Bullrich.
“Quizás acá se pensó: esto es muy vertical y Patricia no es vertical. Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, insistió en la misma línea.
Y recordó que Milei la definió como su “socia” a pesar del cada vez ensordecedor ruido interno. “Son dos electorados que se juntaron para conseguir un objetivo. Y esos electorados tienen que estar juntos, potenciarse”, sostuvo.
Bullrich también insistió en que el programa económico debe conservar el superávit fiscal y la lucha contra la inflación, pero pidió avanzar con alivios para las empresas de menor tamaño. “Hay que ir bajándole un poco la cantidad de piedras en la mochila que, por ejemplo, tienen las pymes o tienen los comercios o tiene la industria”, expresó.
Según explicó, las pequeñas empresas concentran alrededor del 85% del empleo en la Argentina, frente al 15% que atribuyó a las grandes inversiones. Por eso, dijo que lleva propuestas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al Presidente, además de discutirlas en la mesa política del Gobierno.
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