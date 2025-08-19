¿Qué dirá ahora Javier Milei? La película de Guillermo Francella se hizo con fondos del Estado

"La cultura nunca es un gasto, sino una inversión. En un momento de mucha incertidumbre para la industria audiovisual en la Argentina, acompañarlos es un gesto importante y una manera de decirles que estamos, que sientan que son relevantes para nosotros en lo concreto y en el apoyo específico", sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al momento de conocerse los ganadores.

Otras películas beneficiadas por este programa:

“Atrapados”, de la productora Haddock

“Escape a la India”, de Mundo Loco.

“Crimen Bajo Cero”, de Storylab.

“Mazel Tov!”, de Preludio Films.

“Playback”, de Pampa.

“División Palermo 2”, de K&S.

“La Casa”, de Cacodelphia.

“Vieja Loca”, de La unión de los ríos.

“Papá por 2”, de FB Group.