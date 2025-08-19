Quién es Andrés Gil, el apuntado como amante de Gime Accardi que ella negó
La actriz confirmó su infidelidad a Nico Vázquez, por lo que varios medios aseguraron que su compañero de elenco fue el tercero. Los detalles.
A pesar de que la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez se hizo pública semanas atrás, la polémica se reavivó el lunes por la noche con la confirmación de una infidelidad por parte de la actriz, quien este martes habló públicamente para hacerse cargo y enfrentar los rumores que circulan desde hace semanas.
El anuncio, realizado por el periodista Ángel De Brito en el programa LAM, desató una ola de comentarios en redes sociales, donde el nombre de Andrés Gil, su compañero en la obra En otras palabras, se viralizó rápidamente.
Gil, quien es pareja de la actriz Cande Vetrano y padre de un hijo con ella, se encontró en el centro de las especulaciones. Los rumores se intensificaron tras la difusión de fotos y videos en los que se lo veía muy cerca de Accardi, con gestos de confianza y abrazos que, para muchos, trascendían la ficción de la obra, en la que sus personajes son una pareja.
A medida que el espectáculo, dirigido por el propio Vázquez, ganaba popularidad, la cercanía entre ambos actores se hizo cada vez más evidente. Sus apariciones conjuntas en entrevistas y premiaciones no hicieron más que alimentar las versiones sobre una relación fuera del escenario.
El pasado mes de julio, el actor había recurrido a sus redes sociales para desmentir los rumores de una crisis con Vetrano, compartiendo una foto de ella y un comentario divertido sobre una serie, a lo que ella respondió de manera similar, dando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.
Este gesto, sin embargo, no detuvo las nuevas especulaciones, que se reavivaron con la confirmación de la infidelidad de Accardi.
Por su parte, la actriz decidió hablar sobre los rumores el martes por la mañana en su programa de streaming. Gime, sin dar nombres, admitió que le fue infiel a Vázquez, un "desliz absoluto" del que está arrepentida. También negó categóricamente que Andrés Gil fuera el tercero en discordia, y aclaró que el "amante" no era una figura pública.
Sin embargo, no quiso dar el nombre. A pesar de todo, aseguró que su vínculo con el director de la obra sigue siendo de amor y respeto. "Terminamos con un abrazo amándonos y nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor, como lo fue durante 18 años", afirmó.
