Quién es Andrés Gil, el apuntado como amante de Gime Accardi que ella negó

Este gesto, sin embargo, no detuvo las nuevas especulaciones, que se reavivaron con la confirmación de la infidelidad de Accardi.

Por su parte, la actriz decidió hablar sobre los rumores el martes por la mañana en su programa de streaming. Gime, sin dar nombres, admitió que le fue infiel a Vázquez, un "desliz absoluto" del que está arrepentida. También negó categóricamente que Andrés Gil fuera el tercero en discordia, y aclaró que el "amante" no era una figura pública.

Sin embargo, no quiso dar el nombre. A pesar de todo, aseguró que su vínculo con el director de la obra sigue siendo de amor y respeto. "Terminamos con un abrazo amándonos y nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor, como lo fue durante 18 años", afirmó.