Confirman movilización para este miércoles en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Pese al mal clima, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificó la convocatoria una vigilia este martes por la tarde y movilización este miércoles en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad, frente al inminente tratamiento del veto presidencial en la Cámara de Diputados.