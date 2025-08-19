Confirman movilización para este miércoles en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Ante el tratamiento en Diputados, y a pesar de las lluvias, ratificaron la convocatoria contra el veto de Javier Milei.
Pese al mal clima, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificó la convocatoria una vigilia este martes por la tarde y movilización este miércoles en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad, frente al inminente tratamiento del veto presidencial en la Cámara de Diputados.
"Realizaremos una vigilia con velas junto a personas con discapacidad, familias, organizaciones, artistas y toda la comunidad, encendiendo la esperanza en la antesala de la sesión en el Congreso", indicaron, confirmando la concentración a pesar de las lluvias que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde el Foro indicaron que la convocatoria es para exigir a los legisladores nacionales que rechacen el veto presidencial y defiendan la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Perder las prestaciones no es cambiar de cobertura. Es quedarse sin atención, porque el Estado no cuenta con dispositivos públicos que reemplacen lo que hoy garantizan las instituciones. No hay hogares, no hay centros donde estar. Las personas y sus familias quedan a la deriva", explicó Pablo Molero, coordinador del Foro.
En referencia al Gobierno Nacional, agregó: "Niegan la emergencia en discapacidad. Dicen que no hay plata, pero tampoco reconocen la gravedad de la situación. Si no hay fondos, ¿cómo no va a haber emergencia?".
Por qué es importante la Emergencia en Discapacidad
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad explicaron la importancia de defender la ley de Emergencia en Discapacidad:
- Protege las pensiones no contributivas de personas con discapacidad en situación de pobreza y evita que pierdan acceso al Programa Federal Incluir Salud, a través de la creación de una Pensión propia por Discapacidad.
- Garantiza rehabilitación, educación, apoyos, transporte y medicación para niñas, niños y adultos con discapacidad.
- Evita el cierre de hogares y residencias por atraso arancelario y falta de recursos.
- Asegura transporte accesible para tratamientos y actividades.
- Actualización del Salario que perciben las personas que asisten a los talleres protegidos y hoy sobreviven con apenas $28.000 mensuales.
- Obliga al Estado a encontrar financiamiento sin crear nuevos impuestos, mediante reasignación de recursos.
