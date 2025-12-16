Quién es Darío Wassermann, el reemplazo de Daniel Tillard frente al Banco Nación

Sin Francos y con la perspectiva del plan de Luis Caputo -con todas las modificaciones que el Gobierno ya mandó al Congreso en forma de paquetes de leyes-, la presencia de Tillard resultó redundante.

Así ascendió Wasserman, que tiene en su haber puestos como el de Presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, presidente de Móvil SGR y titular de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas.

El flamante titular del Banco Nación está casado la legisladora y dirigente porteña de La Libertad Avanza (LLA) Pilar Ramírez, otra integrante del círculo íntimo de Karina Milei.

Ramírez ya había logrado un espacio de privilegio dentro del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al ganarle el título de dirigente a Ramiro Marra, pero ahora verá fortalecida su injerencia en los máximos puestos del Gobierno.