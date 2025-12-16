Quién es Darío Wassermann, el reemplazo de Daniel Tillard frente al Banco Nación
Fue desarrollador inmobiliario durante varios años hasta que Javier Milei lo nombró vicepresidente del Banco Nación. Cercanía con Karina Milei y Luis Caputo.
El Banco Nación cambió de autoridades esta semana con la salida de Daniel Tillard, que fue reemplazado por Darío Wasserman, un hombre cercano a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Economía, Luis Caputo.
Las autoridades del Banco Nación fueron renovadas como pieza clave en el rediseño del gobierno de Javier Milei, que se prepara para encarar la segunda mitad de su mandato con una Ley de Presupuesto y la reforma laboral y tributaria.
Hasta este martes Wasserman era conocido como el Vicepresidente del Banco Nación -designado por Javier Milei al comienzo de su mandato-, pero antes de entrar al sector público fue desarrollador inmobiliario.
Con años de experiencia mirando las variables de la construcción y la oferta y demanda del mercado inmobiliario, Wasserman fue seleccionado como número dos de Tilliard aunque Karina Milei y Luis Caputo lo querían como titular.
El motivo para esa decisión fue la presión que ejerció el ahora exjefe de Gabinete Guillermo Francos para que su propio hombre de confianza, Tillard, liderara el mayor banco público de la Argentina.
Sin Francos y con la perspectiva del plan de Luis Caputo -con todas las modificaciones que el Gobierno ya mandó al Congreso en forma de paquetes de leyes-, la presencia de Tillard resultó redundante.
Así ascendió Wasserman, que tiene en su haber puestos como el de Presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, presidente de Móvil SGR y titular de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas.
El flamante titular del Banco Nación está casado la legisladora y dirigente porteña de La Libertad Avanza (LLA) Pilar Ramírez, otra integrante del círculo íntimo de Karina Milei.
Ramírez ya había logrado un espacio de privilegio dentro del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al ganarle el título de dirigente a Ramiro Marra, pero ahora verá fortalecida su injerencia en los máximos puestos del Gobierno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario