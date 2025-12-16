Qué dice la carta que dejó Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos
Con sólo 21 años, el uniformado tomó esa drástica decisión, aparentemente, empujado por una gran deuda. Todos los detalles.
Rodrigo Gómez tenía sólo 21 años y, en las últimas horas, tomó la peor de las decisiones: se suicidó en la Quinta de Olivos, dejando una carta a sus allegados. En la mañana de este martes, el joven fue encontrado sin vida, con un disparo en la cabeza y ahora la Justicia federal se encuentra investigando su muerte.
Como era de esperarse, el caso ha capturado la atención nacional. La línea de investigación predominante sobre el suicidio cuenta con una pieza clave: una carta encontrada junto al cuerpo, donde el joven detallaba estar inmerso en una difícil situación financiera.
Qué decía la carta del soldado que se quitó la vida
La carta de Rodrigo Gómez, el soldado hallado sin vida en la Quinta de Olivos, detalla su calvario financiero. El mensaje, destinado a sus allegados y compañeros, exponía la angustia que le provocaban las deudas.
Una de las claves de la investigación, según lo publicado por Infobae, es que el efectivo mantenía un perfil crediticio con compromisos cercanos a los dos millones de pesos con bancos y financieras, un monto que la Justicia considera esencial para entender su decisión final.
El posteo de Vocería Presidencial por la muerte de un soldado en la Quinta de Olivos
Tras conocer la noticia, desde el Gobierno lanzaron el siguiente mensaje en redes sociales: "En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar".
Y añadieron: "De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento. La principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida. Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias".
"El Presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor", cerraron.
