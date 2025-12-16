Qué dice la carta que dejó Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Y añadieron: "De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento. La principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida. Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias".

"El Presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor", cerraron.

posteo voceria soldado olivos