Más cambios en el Gobierno: el titular del Banco Nación deja su cargo
Daniel Tillard presentó su renuncia y será reemplazado por el vicepresidente de la entidad, Darío Wasserman.
Otro recambio se generó en el Gabinete del Gobierno de Milei. El economista Daniel Tillard deja la presidencia del Banco Nación y será sustituido por su número dos en la entidad, Darío Wasserman, un hombre de extrema confianza de Karina Milei, la hermana del presidente y uno de los habitantes más poderosos de la Casa Rosada.
Tillard, extitular de Bancor (la banca pública de Córdoba), había llegado a la gestión de la mano de Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de la administración de La Libertad Avanza (LLA). “Etapa cumplida”, expresó Tillard en la intimidad.
En las últimas horas, el economista cordobés presentó la renuncia a su cargo. Se había quedado sin terminales políticas en la Casa Rosada desde que Francos fue desplazado de la Jefatura de Gabinete, después de que sufriera fuertes presiones derivadas de la interna de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente.
“El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023″, dice el comunicado publicado por el Palacio de Hacienda, y continúa: “En su lugar, asumirá el actual vicepresidenta, Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”.
En la comunicación oficial, la administración libertaria dedicó algunas líneas para elogiar la tarea desempeñada por el hasta entonces funcionario cordobés al que le atribuyen haber logrado que el banco volviera a “trabajar de banco”. Además, destacaron como hitos que se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y el incremento en la participación de mercado de 12 a 18 puntos.
Con este cambio, la secretaria general de la Presidencia amplía su poderío político en la administración. Es una modificación que también conforma al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien mantiene un buen vínculo con el matrimonio karinista.
Según revelaron desde la cartera, que en los últimas horas anunció una serie de cambios, Tillard aseguró previo a la dimisión que el equipo del Banco “ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno como solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central”.
Otra de las bajas en el Palacio de Hacienda fue la renuncia de Juan Alberto Pazo que dejó la titularidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La noticia se oficializó durante la madrugada a través de un comunicado que formalizó además la designación de Andrés Edgardo Vázquez, de estrecha relación con Santiago Caputo, quien antes estaba a cargo de laDirección de General Impositiva (DGI).
La designación de Vázquez es presentada como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por Javier Milei y Luis Caputo.
