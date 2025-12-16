Más cambios en el Gobierno: el titular del Banco Nación deja su cargo

comunicado economia banco nacion

Con este cambio, la secretaria general de la Presidencia amplía su poderío político en la administración. Es una modificación que también conforma al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien mantiene un buen vínculo con el matrimonio karinista.

Según revelaron desde la cartera, que en los últimas horas anunció una serie de cambios, Tillard aseguró previo a la dimisión que el equipo del Banco “ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno como solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central”.

Otra de las bajas en el Palacio de Hacienda fue la renuncia de Juan Alberto Pazo que dejó la titularidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La noticia se oficializó durante la madrugada a través de un comunicado que formalizó además la designación de Andrés Edgardo Vázquez, de estrecha relación con Santiago Caputo, quien antes estaba a cargo de laDirección de General Impositiva (DGI).

La designación de Vázquez es presentada como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por Javier Milei y Luis Caputo.