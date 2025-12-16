Milei recibió a José Antonio Kast y ratificaron un nuevo impulso a la relación bilateral con Chile

Durante el encuentro, ambos dirigentes avanzaron en la definición de una hoja de ruta de trabajo conjunto que comenzará a desplegarse a partir de marzo. Entre las prioridades fijadas se encuentran el fortalecimiento de la seguridad regional y fronteriza, la lucha contra el crimen organizado transnacional, la promoción del comercio y las inversiones, y la cooperación en sectores estratégicos de la economía.