Quiénes son los diputados que ayudaron al Gobierno a salvar el DNU 70/23

En tanto, los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, quienes tienen sintonía con el larretismo, tampoco aportaron al quórum en vista de su cercanía ideológica con el anarcocapitalismo y, por ende, conceptualmente también con el DNU.

Los gobernadores tampoco defraudaron al Gobierno

Entre los gobernadores, hubo algunos que jugaron a favor del oficialismo, sea por afinidad ideológica o intereses particulares; como el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el de Jujuy, Carlos Sadir, que ordenaron a sus diputados no hacerse presentes en el recinto.

Los tres diputados tucumanos del bloque Independencia no dieron quórum: Gladys Medina, Elia Marina Fernández y Javier Noguera. Misma actitud tuvieron los jujeños Jorge "Colo" Rizzotti y María Emilia Zigarán, ambos de Provincias Unidas.

Rolando Figueroa y Javier Milei.

El gobernador del Neuquén, el “independiente” Rolando Figueroa, y su par de San Juan, el otro “independiente” Marcelo Orrego, hicieron ausentarse a sus legisladores: la neuquina Karina Maureira y los sanjuaninos Carlos Quiroga y Nancy Picón.

Pese a que la mayoría de los diputados del bloque Provincias Unidas eran impulsores de la sesión especial, la jefa Gisela Scaglia tomó un camino opuesto y se ausentó, encabezando el ausentismo de otros de la misma bancada, como Lourdes Arrieta, Sergio Capozzi, Sergio Nuñez, la cordobesa Alejandra Torres y el santacruceño Jorge "Loma" Ávila, además de los mencionados Rizzotti y Zigarán.

Argentina Federal también se dividió: fueron funcionales al Gobierno Nacional el misionero Daniel "Colo" Vancsik, el formoseño Gerardo González, el puntano Claudio Álvarez y la salteña Yolanda Vega (en este caso, con ausente avisado por un problema de salud).

Y para completarla, dos diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) tampoco se sentaron en sus bancas para bancar, valga la redundancia, el infructuoso impulso opositor: la santiagueña Estela Neder y el fueguino Paulo Tita.