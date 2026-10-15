Quiénes son los diputados que ayudaron al Gobierno a salvar el DNU 70/23
Los bloques y los nombres de los diputados que hicieron fracasar la sesión especial donde iba a tratarse la derogación del polémico megadecreto de Javier Milei.
Entre los diputados oficialistas, los que cogobiernan junto a la Libertad Avanza (LLA), como el PRO y la UCR, los eventuales “dialoguistas” y hasta algunos que en ocasiones se las dan de “progres” y opositores, hicieron fracasar la sesión de este jueves, cuando iba a tratarse la eventual derogación del megadecreto 70/2023.
Como se sabe, la oposición no logró el quórum necesario para tratar ese DNU que, dictado por Javier Milei apenas asumió la Presidencia, sirve de piedra basal para el brutal ajuste que la gestión anarcocapitalista viene llevando adelante y que parece no tener fin.
En principio, ningún diputado libertario se hizo presente en la Cámara de Diputados, lo que resulta más que obvio. Y no les fallaron al oficialismo dos bloques que, en la práctica, cogobiernan junto a LLA: el del PRO y el de la UCR.
La única duda entre los “paraoficialistas” era el larretista Álvaro González, quien cada tanto se desmarca de la postura del bloque comandado por Cristian Ritondo; pero en esta ocasión no defraudó a los propios y se mantuvo ausente.
A ellos se sumaron Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz), quien apareció en el recinto cuando ya se había agotado el tiempo reglamentario para el quórum.
En tanto, los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, quienes tienen sintonía con el larretismo, tampoco aportaron al quórum en vista de su cercanía ideológica con el anarcocapitalismo y, por ende, conceptualmente también con el DNU.
Los gobernadores tampoco defraudaron al Gobierno
Entre los gobernadores, hubo algunos que jugaron a favor del oficialismo, sea por afinidad ideológica o intereses particulares; como el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el de Jujuy, Carlos Sadir, que ordenaron a sus diputados no hacerse presentes en el recinto.
Los tres diputados tucumanos del bloque Independencia no dieron quórum: Gladys Medina, Elia Marina Fernández y Javier Noguera. Misma actitud tuvieron los jujeños Jorge "Colo" Rizzotti y María Emilia Zigarán, ambos de Provincias Unidas.
El gobernador del Neuquén, el “independiente” Rolando Figueroa, y su par de San Juan, el otro “independiente” Marcelo Orrego, hicieron ausentarse a sus legisladores: la neuquina Karina Maureira y los sanjuaninos Carlos Quiroga y Nancy Picón.
Pese a que la mayoría de los diputados del bloque Provincias Unidas eran impulsores de la sesión especial, la jefa Gisela Scaglia tomó un camino opuesto y se ausentó, encabezando el ausentismo de otros de la misma bancada, como Lourdes Arrieta, Sergio Capozzi, Sergio Nuñez, la cordobesa Alejandra Torres y el santacruceño Jorge "Loma" Ávila, además de los mencionados Rizzotti y Zigarán.
Argentina Federal también se dividió: fueron funcionales al Gobierno Nacional el misionero Daniel "Colo" Vancsik, el formoseño Gerardo González, el puntano Claudio Álvarez y la salteña Yolanda Vega (en este caso, con ausente avisado por un problema de salud).
Y para completarla, dos diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) tampoco se sentaron en sus bancas para bancar, valga la redundancia, el infructuoso impulso opositor: la santiagueña Estela Neder y el fueguino Paulo Tita.
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