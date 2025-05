Quiénes votan este domingo en las elecciones de CABA: los habilitados y quiénes son los que no están obligados

Las mesas de votación abren a las 8 de la mañana y cierran a las 18, según definió la Cámara Nacional Electoral. Una vez finalizado ese plazo, no se puede votar.

Las personas que no hayan alcanzado a emitir su voto deben justificar la razón por la cual no lo hicieron y en caso de no tener un motivo válido, deben abonar una multa.

Quiénes están obligados a votar en la Ciudad

La participación en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires es obligatoria para las personas de entre 18 y 70 años que tengan un domicilio porteño en su DNI. Se calcula que hay más de 2.5 millones de residentes que cumplen con esos requisitos.

En el caso de adolescentes de 16 y 17 años la participación es optativa, y otro tanto ocurre con quienes hayan pasado la barrera de los 71.

Para consultar dónde se vota se puede revisar el padrón definitivo publicado online por el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

Quiénes no están obligados a votar en la Ciudad

Los electores que no están obligados a votar son:

Mayores de 70 años.

Menores de 18 años.

Extranjeros.

Funcionarios y agentes del sistema electoral que estén afectados al servicio el día del comicio.

Fiscales partidarios que trabajen en una mesa distinta a la que les corresponde votar.

Personas a más de 500 kilómetros de la Ciudad el día de la elección.

Electores con problemas de salud o fuerza mayor.

Personal de seguridad y servicios públicos en funciones durante los comicios.

En casi todos los casos hay 60 días para que la persona pueda cargar los certificados en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral (CNE).