Elecciones en CABA: a qué hora abren los comicios y hasta cuándo se puede votar

Cuál es el horario de votación en las elecciones legislativas de CABA

Las mesas de votación abren a las 8 de la mañana y cierran a las 18, según definió la Cámara Nacional Electoral. Una vez finalizado ese plazo, no se puede votar.

Las personas que no hayan alcanzado a emitir su voto deben justificar la razón por la cual no lo hicieron y en caso de no tener un motivo válido, deben abonar una multa.

Qué pasa si una persona no puede ir a votar el domingo en la Ciudad

Hay varios motivos aceptados por la ley para que una persona pueda justificar su ausencia en las legislativas de este 18 de mayo: por ejemplo, puede que se encuentre a más de 500 kilómetros de su lugar de votación, por lo cual tendrá que pedir una constancia en una dependencia oficial, como una comisaría.

Otra justificación válida es una situación de enfermedad o fuerza mayor, para lo cual se necesitará un certificado médico como prueba.

Si la persona trabaja en un servicio público y le toca cumplir su tarea durante los comicios, su empleador tendrá que informar de esta situación al Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires al menos 72 horas antes de la votación. O sea, a más tardar este jueves.

También quedan excusadas las personas que estén trabajando en la organización de las elecciones legislativas o que fiscalicen los votos en una mesa distinta a la que les toca para votar.

En todos los casos hay 60 días para que la persona pueda cargar los certificados en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Paso a paso: cómo votar con Boleta Electrónica

Una vez en el centro de votación, entregar el DNI físico al presidente de mesa, quien le dará a cambio la Boleta Única en blanco. En estas elecciones legislativas porteñas no habrá sobres.

Dirigirse al dispositivo de votación electrónica, dado que tampoco habrá “cuarto oscuro”.

Una vez allí, insertar la Boleta Única Electrónica en la máquina para que se active la pantalla de votación. En la pantalla aparecerán todos los candidatos para estas elecciones (un total de 17) con logos de los partidos políticos, fotos y nombres.

Para elegir la opción, hay que presionar la pantalla táctil con el dedo en la opción que quiere votar.

Para imprimir la selección, se debe presionar el botón verde "Imprimir". Para cancelar y volver a la pantalla principal, se presiona el botón rojo "Reiniciar".

Una vez que se retira el papel de la Boleta Única Electrónica impresa, se corrobora que esté bien y se dobla por la mitad para mantener el voto secreto.

Tras salir del biombo, se corta el segundo troquel y se entrega a la autoridad de mesa.

Luego, se debe colocar la boleta dentro de la urna y firmar el padrón electoral.

Tras esto, la autoridad de mesa devuelve el DNI junto a la constancia de votación.