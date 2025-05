Se cayó la sesión en Diputados para debatir un aumento de emergencia a jubilados

Embed

En la sesión también buscaban tratar los nombramientos en la Auditoría General de la Nación (AGN) y la emergencia hídrica por inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Además de la designación de autoridades en la comisión investigadora por el caso Libra.

Tras la caída de la sesión el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, celebró en su cuenta de X: “Fracasó la oposición. No podrán derrumbar el equilibrio fiscal del presidente Javier Milei".

Bornoroni destacó: “Nuevamente el kirchnerismo intentó ir al recinto de Diputados a aprobar leyes que aumenten el gasto público. No pudieron. Vamos a defender a los argentinos de bien con uñas y dientes“.

La postulación de Monzó implicaría desplazar al candidato de la UCR, Mario Negri, respaldado por la Coalición Cívica. “No estamos en condiciones de tratarlo, al menos desde nuestro bloque”, advirtió esta mañana Juan Manuel López, jefe del bloque “lilito”. Sus legisladores bajaron sobre la hora, con la sesión prácticamente caída.

Los cordobeses ligados al gobernador Martín Llaryora tampoco se mostraron contentos con la inclusión del caso $LIBRA y la votación de los integrantes de la AGN. Como protesta, se ausentaron y fueron determinantes para echar por tierra la afrenta opositora. Se trata de Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez.

Desde la oposición le hicieron fuertes críticas al oficialismo por la falta de quórum en Diputados, en la sesión en la que buscaban impulsar aumentos en las jubilaciones.

El jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez, planteó: “Queríamos traer a este recinto un debate fuerte sobre las jubilaciones. Queremos prorrogar la vigencia de la moratoria previsional, actualizar el bono, que sigue congelado en $70.000, darles un aumento a las jubilaciones de todas las escalas, que las 13 cajas de jubilaciones provinciales que no fueron transferidas a Nación puedan contar con los recursos para su financiamiento. A partir de ese no quórum, no va a poder ser posible”.

Desde el bloque Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano, cuestionaron en su cuenta de X: “Lamentamos que los aliados del Gobierno hayan impedido el quórum para debatir hoy la recuperación del poder adquisitivo perdido por los jubilados y ayudas de emergencia para las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires. Democracia para Siempre estuvo presente”.

NOTA EN DESARROLLO