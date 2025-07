Sigue la disputa: Lilia Lemoine vinculó a Marcela Pagano con Venezuela, Bolivia, Rusia e Irán

"Yo quisiera dejar en claro que no es un enfrentamiento personal. Quieren devaluar mi accionar diciendo que es una pelea de minitas, claramente no lo es. Yo informé en 2024 que la diputada Pagano quería tomar la Comisión de Juicio Político. Todavía estoy esperando que alguien de la prensa le pregunte 'Marcela, ¿por qué querés la comisión de Juicio Político?', yo creo que no puede decir la verdad", disparó.

"En parte salió a la luz porque porque está en pareja con Franco Bindi, un operador del SEBIN (el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, de Venezuela) o que tiene tratos con el SEBIN, dueño de Extra TV y ahora tiene un testaferro", dejó entrever la diputada cosplayer, acólita de Javier Milei y eterna encolumnada detrás de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

marcela pagano

Mientras Lilia Lemoine se explayaba en su discurso de que la pareja de Marcela Pagano "hace negocios con Rusia, con Irán, con Bolivia y Venezuela", le preguntaron que ratifique la información y agregó que "socios de él han estado involucrados en el Memorando con Irán, entonces, es grave que una diputada haya ocultado una relación".

"Vos con tu vida privada podés hacer lo que quieras, el problema es que ese tipo estaba en su despacho, en el Congreso, trabaja con Leopoldo Moreau. Entonces, ¿se imaginan que yo salga como ella a decir 'yo soy la diputada más leal al Presidente', porque ella encima lo dice, y de pronto te estás encamando con el kirchnerismo?", sopesó Lilia Lemoine.

"¿Te imaginás que yo esté trabajando con organismos de inteligencia que son contrarios al rumbo que sigue nuestro país a novel nacional e internacional? Me parece una barbaridad", insistió.

La diputada de La Libertad Avanza es clave en los episodios más virales con los videos que graba dentro del recinto de Diputados, y algunas de esas secuencias le sirvieron como pruebas para ir contra su compañera de bancada.

lilia lemoine

"Hay pruebas. Ella cuando ingresó, ella ya sabía qué quería. La mayoría de nuestros diputados no vienen de la política, pero ella ya sabía que quería (un lugar en) la Comisión de Juicio Político, la Bicameral de Inteligencia y otra más, que está relacionada con Inteligencia", enumeró.

"Se le había ofrecido la de Libertad de Expresión y nos dijo que no porque se iban a enojar sus colegas porque 'Javier los putea'. Ella lo negoció con Oscar Zago", aclaró Lilia Lemoine, sacando de en medio a Javier Milei y dejando como único responsable del nombramiento de Marcela Pagano en esa comisión de Diputados al ahora miembro del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo.

"Estábamos todos con la Ley de Bases, luchando, nos comían la cabeza los kirchneristas, la izquierda, nos insultaban, nos pegaban, nos escupían (sic), y nosotros estábamos como soldados y ella estaba de vacaciones con Franco Bindi en su despacho, operando desde ahí con Leopoldo Moreau. Yo no lo inventé, lo decían varios periodistas", reveló la diputada, todavía pendiente del trabajo de la Prensa a la que tanto critica su jefe político.

lemoine pagano.jpg

"Cuando fue la Comisión de Juicio Político, que no se llegó a constituir porque antes de que hubiera quórum se canceló, y yo lo anuncié en las puertas. Yo grabé lo que pasó adentro. Ella firmó con el kirchnerismo, con Germán Martínez, un documento 'barrani' poniendo que ella era la Presidente de la Comisión. La desesperación que tenía por la Comisión. Yo después me entero que está Franco Bindi ahí. Ni sabía quién era todavía", recordó, sacando de nuevo una anécdota de su archivo personal.

Otro ejemplo perfecto para mostrar la afinidad de Marcela Pagano con la agenda internacional contraria a la libertaria fue su interés en ciertos Grupos Parlamentarios de Amistad en el Congreso, que son espacios de encuentro con los órganos legislativos de otros países.

"Hay algo que se conoce como Grupos Parlamentarios de Amistad en el Congreso, con parlamentos de otros países. ¿Qué es lo lógico? Que vos como diputado de La Libertad Avanza quieras ir al de Estados Unidos, al de Israel, al de Ucrania, Costa Rica, México, Perú. Yo presido el de Armenia y estoy en el de Ucrania, Polonia y Hungría. ¿Cuál preside Marcela Pagano, que ni siquier el kirchnerismo lo pidió porque les pareció mucho problema? El de Rusia. Y pidió el de Irán, aunque ella dice que no. Y Turquía, capaz que porque yo estoy en el de Armenia, a veces pienso que es todo lo opuesto a mí", convino.